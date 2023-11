Les étudiants de l’IIT-Bombay exigent le limogeage du professeur Sharmistha Saha, qui a invité le porte-parole pro-Hamas, et suscitent l’émoi suite au discours de Devdutt Pattanaik

Aujourd’hui (samedi 12 novembre), les étudiants de l’IIT Bombay et les bénévoles d’une organisation étudiante appelée Vivek Vichar Manch ont manifesté devant l’entrée principale de l’IIT Bombay. La manifestation a été organisée pour exiger le licenciement immédiat du professeur Sharmistha Saha, qui, selon les étudiants, avait utilisé sa « position » pour inviter le radical de gauche Sudhanva Deshpande, un acteur-réalisateur de gauche radicale qui a glorifié les terroristes du Hamas lors de son discours.

X gère « IIT B for Bharat », prétendument géré par un groupe d’étudiants de l’IIT-B, a également écrit : « Les étudiants et anciens élèves de @iitbombay ainsi que les bénévoles de @VivekVicharMnch ont fermement protesté contre la glorification des terroristes dans les salles de classe de l’IITB. Tout en condamnant avec véhémence les abus de la liberté académique pour blanchir des actes de terrorisme, ils ont exigé le licenciement définitif et l’arrestation du professeur Sharmistha Saha et de Sudhanva Deshpande.

Les étudiants de l’IIT-Bombay créent du chahut alors que l’université invite l’auteur Devdutt Pattanaik

Avant cela, un groupe d’étudiants de l’IIT Bombay créé un chahut le vendredi 10 novembre. Ils protestaient contre l’université pour avoir invité l’auteur Devdutt Pattanaik sur le campus pour donner une conférence.

Devdutt Pattanaik est bien connu pour avoir mal interprété les écritures hindoues et a fréquemment lancé des abus sexistes, misogynes et sexuels sur les réseaux sociaux. Affirmant que les conférences de Devdutt Patnaik sont inutiles et inutiles, les étudiants de l’IIT Bombay ont déclaré que de nombreux étudiants sont rentrés chez eux pour Diwali et que l’université, profitant de la population réduite sur le campus, a organisé l’événement.

Pendant ce temps, vendredi, des bénévoles d’une organisation étudiante appelée Vivek Vichar Manch ont également écrit au commissaire de police de Mumbai pour lui dire qu’un groupe de personnes était engagé dans la pollution de l’environnement du campus universitaire. Ils ont exhorté le commissaire à prendre des mesures contre les « éléments » qui « viciaient l’environnement du campus » et « incitaient les étudiants » à adopter des « politiques qui divisent ».

Un étudiant de l’IIT-Bombay dépose une plainte contre un professeur pour avoir invité Sudhanva Deshpande, de gauche radicale

Tout cela est arrivé après, il a été rapporté le 8 novembre qu’un étudiant de l’Institut indien de technologie de Bombay (IIT-B) avait déposé une demande. plainte à la police pour avoir prétendument invité un militant pro-Hamas à donner une conférence à l’institut.

Selon les médias, un étudiant de l’IIT Bombay nommé Omkar Supekar est témoin et plaignant. Supekar aurait déposé une plainte contre le professeur Sharmishtha Saha. Il est allégué que le professeur Shah a invité Sudhanva Deshpande à diriger la conférence. Notamment, Deshpande est un acteur/réalisateur associé à Jana Natya Manch et est considéré comme un gauchiste radical.

Deshpande aurait soutenu le Hamas et les terroristes pendant cette conversation. Soulignant cela, le plaignant a intenté une action contre lui.

La conférence aurait eu lieu lundi 6 novembre, alors que, incidemment, le vice-président indien avait également été invité à une conférence distincte à l’institut.

IIT-Bombay annule la conférence du professeur Achin Vanaik sur le conflit israélo-palestinien

Il est important de noter que le 7 novembre, l’IIT Bombay a annoncé l’annulation d’une conférence qui devait avoir lieu plus tôt lundi mais a été reportée à mardi. La conférence proposée, qui est maintenant annulée, aurait été donnée par le professeur controversé devenu activiste Achin Vanaik, qui a récemment suscité la controverse pour ses remarques pro-Hamas et anti-hindoues sous le couvert d’une conférence sur « le conflit israélo-palestinien et ses conséquences ». histoire’.