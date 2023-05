Les étudiants de Lake Country apprennent à conduire en toute sécurité avant l’obtention du diplôme et le bal

Les ceintures de sécurité sauvent des vies. Ne buvez pas et conduisez. Rangez votre téléphone au volant.

Ce sont ces expressions courantes utilisées lorsqu’il s’agit de conduire que les élèves de 12e année de l’école secondaire George Elliot de Lake Country ont appris l’importance d’une démonstration en direct organisée par la GRC locale, les pompiers et les ambulanciers paramédicaux.

La journée d’information a commencé par une présentation de 45 minutes qui comprenait des expériences personnelles d’agents de la GRC de Lake Country.

Les étudiants ont ensuite été emmenés au parking où un accident de voiture avait été mis en scène.

« C’était une excellente présentation faite par notre communauté sur la sécurité », a déclaré un membre du personnel de GESS. « J’ai trouvé la leçon très percutante et je peux certainement dire que les enfants en ont parlé pour le reste de la journée. Assurez-vous que vos enfants comprennent réellement pourquoi le port de la ceinture de sécurité est si important. Ils sont entrés dans les détails concernant l’alcool, la distraction au volant et plus encore.

Les élèves ont observé en temps réel les efforts déployés pour sauver la vie d’une personne éjectée dans un accident pour ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité tout en prenant soin des autres dans le véhicule.

Le conducteur de l’accident simulé était soupçonné d’être en état d’ébriété et a été placé en garde à vue sur les lieux.

« Le but de la présentation était de rappeler aux jeunes conducteurs de faire de bons choix, en particulier à l’approche de la célébration des finissants », a déclaré Brandwyn Rigby, agente des ressources scolaires de la GRC et co-organisatrice de l’événement. « Prévoyez d’avoir un conducteur désigné – pas d’alcool et pas de drogue ; aucune distraction; et les ceintures de sécurité utilisées pour tous les occupants d’un véhicule. Amener les jeunes à parler de ces choix et planifier à l’avance la façon dont ils prévoient de célébrer leur diplôme peut faire une énorme différence. Si cette présentation ne peut sauver qu’une seule vie, elle en vaut vraiment la peine.

Le service d’incendie et la GRC de Lake Country, le service d’ambulance de la Colombie-Britannique, le directeur et le personnel du GESS, Mario’s Towing, le club Rotary et le coordonnateur du développement culturel et agent des communications de Lake Country sont reconnus pour avoir rendu l’occasion d’apprentissage possible.

