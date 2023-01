Les étudiants de la LSU critiquent la réponse de l’université au viol et à la mort présumés de Madison Brooks

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Les étudiants de la Louisiana State University ont déclaré que la déclaration du président de l’université à la suite du viol et de la mort présumés de Madison Brooks “n’aborde pas” la question de l’agression sexuelle et du consentement.

Dans un déclaration Publié lundi, Feminists in Action de LSU a dénoncé la réponse du président William F Tate à l’agression sexuelle présumée que Brooks, 19 ans, a subie avant d’être déposée par les suspects le long d’une route et mortellement heurtée par une voiture le 15 janvier.

Le groupe a exigé que M. Tate utilise son “énergie pour réparer la violence sexuelle à laquelle notre communauté est confrontée au lieu d’utiliser l’alcool comme bouc émissaire”. M. Tate avait précédemment déclaré que l’université prévoyait d’enquêter sur les raisons pour lesquelles l’établissement où Brooks, 19 ans, a rencontré les hommes accusés de l’avoir violée servait de l’alcool à des mineurs.

“Alors que les étudiants pleurent la perte de nos pairs et craignent pour notre sécurité et notre bien-être, votre administration porte son attention sur la consommation d’alcool chez les mineurs. Cette réponse est inexcusable », a déclaré le groupe.

Le communiqué ajoute : « Ces quatre individus ont été arrêtés pour « viol au troisième degré » et « principe de viol » ; pas d’alcool chez les mineurs ni de conduite sous l’influence.

Le bureau du shérif d’East Baton Rouge a révélé lundi qu’une Brooks gravement ivre avait été déposée le long d’une route dans un quartier près de Pelican Lakes Parkway après avoir été prétendument violée. Une autopsie a révélé que son taux d’alcoolémie était quatre fois supérieur à la limite légale au moment de sa mort.

Kaivon Deondre Washington, 18 ans, et un homme de 17 ans qui n’a pas été nommé en raison de son âge ont été accusés de viol au troisième degré. L’oncle de M. Washington, Everette Lee, 28 ans, et Casen Carver, 18 ans, sont accusés de viol – ils ont depuis été libérés sous caution, selon une station d’information locale WBRZ signalé.

Les féministes en action du LSU ont accusé le courrier électronique de M. Tate de “blâmer les victimes” et ont exigé que l’université renouvelle un “contrat de sensibilisation et de réponse aux traumatismes sexuels et publie une liste accessible d’intervenants et d’organisations de traumatismes enregistrés confidentiels créés par LSU”.

Le groupe a déclaré que travailler avec les étudiants pour établir un plan concret était essentiel pour éradiquer la «culture du viol» à l’université.

L’ancien président du LSU College Democrats, Cooper Ferguson, qui a écrit la lettre, a fustigé la réponse de l’école à Le Réveil.

« Tate a complètement échoué à rencontrer le moment. Au lieu d’aborder le problème de la violence sexuelle et de la violence accrue dans la communauté de Baton Rouge, il blâme plutôt la victime dans cet incident et dit que Tigerland et la victime sont responsables de la consommation d’alcool », a déclaré le junior du commerce international et de la finance. “Tigerland a de nombreux défauts, mais la situation est complètement distincte de cet incident.”

Il a ajouté qu’il était « terrifié pour la sécurité de mes pairs » et pour lui-même.

“J’aimerais pouvoir être en colère, mais la colère ne transmet pas le sentiment de peur qui émane du campus”, a-t-il déclaré.

Morgan Lamandre, président de l’organisation à but non lucratif Sexual Trauma Awareness and Response, basée à Baton Rouge, qui a aidé LSU à réorganiser le département Title IX après que l’école aurait mal géré les plaintes d’inconduite sexuelle en 2020, a fait écho aux plaintes de Ferguson au Le Réveil.

“Les gens veulent avoir une raison ou quelqu’un à blâmer pour une agression sexuelle alors que la vérité est que c’est juste le violeur… Vous pourriez être dans toutes ces situations, mais à moins que vous ne rencontriez un violeur, vous n’allez pas être violée”, a-t-elle déclaré. m’a dit.

Brooks, une sœur de la sororité Alpha Phi, a passé la nuit du 14 janvier au Reggie’s Bar et y a rencontré ses quatre agresseurs présumés.

Des images du bar montrent Brooks tombant plusieurs fois, trébuchant et luttant pour se tenir devant au moins un des suspects avant qu’ils ne quittent le bar ensemble, selon un mandat d’arrêt. Les enquêteurs ont déclaré que Brooks avait ensuite été agressée sexuellement par les quatre hommes dans une voiture avant de la déposer.

Lors d’une audience de cautionnement mardi, le juge du 19e district judiciaire, Brad Myers, a déclaré qu’il avait regardé une vidéo filmée par l’un des quatre suspects à l’intérieur de la voiture avec Brooks. Le juge a déclaré que la vidéo montre les suspects riant “sans pitié” de Brooks alors qu’elle articulait ses mots, a rapporté un média local WAFB.

Le juge a conclu que – sur la base de la vidéo, des images du bar de Reggie et des déclarations faites par M. Carver aux enquêteurs – il était clair qu’un crime avait été commis cette nuit-là.

“Les preuves pour moi sont claires”, a-t-il déclaré.

Madison Brooks aurait été violée avant d’être mortellement heurtée par une voiture le 15 janvier (Madison Brooks/VSCO)

Les suspects avaient espéré que les images tournées à l’intérieur de la voiture prouveraient leur innocence avec un avocat de M. Washington et le jeune de 17 ans affirmant quelques heures plus tôt que cela montrait que Brooks avait consenti à avoir des relations sexuelles avec les suspects.

L’avocat Ron Haley a dit KSLA avant la comparution devant le tribunal, la vidéo montre que Brooks “était en état d’ébriété”, mais sans souligner qu’elle ne pouvait pas “légalement donner son consentement ou répondre aux questions” lors de relations sexuelles avec les suspects.

Il a décrit ce qui est arrivé à l’étudiant du LSU comme “une tragédie” mais “certainement pas un crime”.

M. Haley a également déclaré que Brooks aurait dit aux suspects qu’elle allait commander un Uber après une dispute.

“Sur la base d’un désaccord, elle est sortie du véhicule. Elle a indiqué qu’elle obtenait un Uber », a allégué M. Haley. “Je veux que le public sache que ces jeunes hommes ou vraiment le conducteur du véhicule et les jeunes hommes qui étaient là, ne l’ont pas mise sur le bord de la route.”

Casen Carver, 18 ans, Everette Lee, 28 ans, et Kaivon Washington, sont accusés du viol de Madison Brooks (Bâton Rouge PD)

Désormais, les procureurs chargés de l’affaire se sont également engagés à renforcer les charges retenues contre les agresseurs présumés. Le procureur Stuart Theriot a déclaré lors de l’audience que l’État demanderait des accusations renforcées de viol au premier degré et prévoyait de convoquer un grand jury dans l’affaire.

Mardi, le Reggie’s Bar a également vu son permis d’alcool suspendu pour avoir prétendument servi de l’alcool à la victime et à trois de ses agresseurs, qui étaient mineurs.

Le taux d’alcoolémie de Brooks était quatre fois supérieur à la limite légale au moment de sa mort.

Kris Perret, un avocat du Reggie’s Bar, a déclaré dans une déclaration à NOLA.com que le propriétaire “a pleinement coopéré avec le bureau du shérif d’East Baton Rouge, la police de l’État de Louisiane et le bureau ABC d’East Baton Rouge depuis leurs premières demandes d’assistance dans leur enquêtes en cours et continuera de le faire ».