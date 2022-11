Les étudiants de la génération Z répondent au “mauvais sang” d’AOC avec le “monopole” de Ticketmaster

Certains étudiants espèrent que Ticketmaster verra le “karma” et, comme la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, veulent que la société soit dissoute après le crash de son site Web lors de la prévente de la prochaine tournée de Taylor Swift et contraint les fans à des listes d’attente de plusieurs heures.

“Je ne pense pas qu’un seul service de billetterie doive avoir tout le pouvoir sur autant de personnes”, a déclaré Kaylie, une étudiante de l’Université du Texas, à Fox News.

Un autre étudiant, Melis, n’était pas d’accord.

“Je pense que ce serait un peu difficile à gérer s’il y avait comme 20 sites distincts qui vendent exactement le même prix de billets”, a-t-elle déclaré à Fox News. “Je pense que c’est un peu redondant.”

Ocasio-Cortez, un démocrate de New York, a envoyé plusieurs tweets la semaine dernière qualifiant Ticketmaster de “monopole” et a déclaré que la société devait être dissoute. Ticketmaster était presque le seul distributeur pour des billets pour Swift’s Eras Tour – son premier depuis 2018.

“Je veux dire, honnêtement, je suis probablement d’accord”, a déclaré Leila à Fox News. “Il y avait des millions de personnes sur le site [Tuesday] et ils ne pouvaient pas suivre.”

Les billets Swift ont été rapidement répertoriés sur les sites de revente, parfois avec des prix demandés de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Le prix des billets de revente pour son spectacle à Las Vegas a atteint 23 520 $, tandis que son concert à Philadelphie a frappé un prix demandé de 45 000 $.

“Je connais certaines personnes qui ont payé des billets plus chers et leurs frais s’élevaient à environ 500 $”, a déclaré Kaylie à Fox News. “Si vous devez vous asseoir et attendre dans la file d’attente pendant 9 heures, par exemple, quel service me fournissez-vous pour que je doive payer autant d’argent pour vos frais ?”

Ticketmaster a annulé sa vente générale prévue suite au fiasco de la pré-vente en invoquant “un stock de billets restant insuffisant”. La société mère de Ticketmaster, Live Nation Entertainment Inc., a fait l’objet d’une enquête par le DOJ pour un éventuel abus de pouvoir depuis avant la débâcle de la semaine dernière, a rapporté le New York Times.

