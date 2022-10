Les étudiants de la Compass Academy découvrent de première main le monde de la fabrication à St. Charles – Shaw Local

Brian Zuckerman, étudiant à la Compass Academy, a observé avec intérêt les gobelets en plastique utilisés dans des établissements tels que Starbucks et Wendy’s sortis des chaînes de montage de l’usine de fabrication de Pactiv Evergreen à Saint-Charles.

Mercredi, Compass Academy s’est associée au comité industriel de la chambre de commerce de la région de St. Charles pour présenter aux étudiants une variété de carrières dans le secteur de la fabrication tout en les mettant en contact avec des entreprises locales et leurs produits. Compass Academy est une école secondaire publique de choix basée sur les compétences et le cheminement de carrière dans le district 303, accréditée par le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois.

L’étudiant de la Compass Academy Max MacPebbles (au centre) visite l’usine de fabrication de Pactiv Evergreen à St. Charles le mercredi 26 octobre 2022. Compass Academy est un nouveau programme du district 303 de St. Charles qui a ouvert ses portes à l’automne 2021 au Haines Center. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Compass Academy a ouvert ses portes à l’automne 2021 au Haines Center. En plus de visiter les installations de Pactiv, les étudiants ont également visité deux autres installations de fabrication à St. Charles – Bison Gear & Engineering et Tek Pak.

“Je pense que ce fut une excellente excursion sur le terrain pour en savoir plus sur la fabrication”, a déclaré Zuckerman.

Avant de visiter l’usine de Pactiv, il ne savait pas comment les gobelets étaient fabriqués.

“C’était une chose vraiment cool à apprendre”, a déclaré Zuckerman.

C’était la première fois depuis 2019 que les étudiants avaient l’occasion de visiter les installations de fabrication en personne. Les deux dernières années ont comporté des présentations virtuelles en raison de la pandémie.

L’étudiant de la Compass Academy Jordan Stephens (au centre) se prépare pour une visite de l’usine de fabrication Pactiv Evergreen à St. Charles le mercredi 26 octobre 2022. Compass Academy est un nouveau programme du district 303 de St. Charles qui a ouvert ses portes à l’automne 2021 au Centre Haines. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Laura Swarts, qui préside le comité industriel de la Chambre, est heureuse que les visites en personne soient de retour.

“Il y a une sorte d’énergie particulière lorsque vous êtes dans une usine de fabrication, en entendant simplement les machines fonctionner et en voyant tous les gens se déplacer”, a-t-elle déclaré. “Lorsque nous n’avions pas d’autre choix, organiser l’événement virtuel était génial, mais je préférerais de loin avoir des étudiants dans un établissement et voir ce qui se passe.”

Le comité veut montrer aux étudiants quelles options s’offrent à eux après l’obtention de leur diplôme.

“Nous ne décourageons personne d’aller à l’université, mais il existe de nombreuses opportunités de carrières solides dans le secteur manufacturier qui ne nécessitent pas que vous fréquentiez une université de quatre ans”, a déclaré Swarts. “Vous pouvez aller dans un collège communautaire local comme [Elgin Community College] ou Waubonnee et obtenez la certification d’opérateur de machine CNC ou de programmeur. Et la plupart de ces fabricants, ces locaux, paieront pour votre université.

Brenna Ohlson, conseillère à la Compass Academy, était heureuse que les étudiants aient pu faire partie de l’expérience.

“Nos enfants sont vraiment curieux et très intelligents, alors ils ont posé de très bonnes questions”, a-t-elle déclaré. « Nous construisons et concevons une voie de fabrication via Compass. Une partie de cela consiste à voir ces grosses machines que nous avons dans notre bâtiment en action dans la vie réelle afin qu’ils puissent vraiment appliquer ces connaissances à ce qu’ils font chaque jour en classe. Cela leur a simplement ouvert l’esprit sur toutes les différentes façons d’utiliser ce qu’ils apprennent.