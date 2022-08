Les étudiants de la Colombie-Britannique ont du mal à trouver un logement avant le semestre d’automne

La Colombie-Britannique abrite certains des marchés locatifs les plus chers du pays, mais elle abrite également certaines des universités les plus prestigieuses du Canada. Alors que les étudiants devraient retourner sur le campus dans les semaines à venir, la crise pour trouver un logement est en cours.

Les groupes de médias sociaux pour les étudiants à la recherche d’un logement ont rempli des messages comme celui de Seemal Farouq, disant qu’elle a passé un mois et demi à chercher un logement à Vancouver sans succès.

“Tous les endroits que je trouve, qu’ils soient partagés ou non, coûtent plus de 2 000 $ et les prix” raisonnables “sont vendus même si j’envoie un message à quelqu’un dans les trois premières minutes suivant sa publication”, a-t-elle écrit. “Je sais que je ne suis pas le seul à vivre cela, mais en même temps, je me sens aussi très isolé et je me demande vraiment ce que les autres envisagent de faire pour faire face à cela.”

Melissa Chirino est présidente de la BC Federation of Students. Elle a déclaré que le problème était répandu dans toute la Colombie-Britannique, bien que Vancouver et Victoria soient les villes les plus difficiles à trouver pour les étudiants.

« C’est juste difficile quand on regarde le marché du logement et qu’on le compare au salaire d’un étudiant, ça ne s’additionne pas. Comment les étudiants sont-ils censés se le permettre sans soutien extérieur ? Tous les élèves n’ont pas ça. »

Chirino a déclaré qu’il était courant pour les étudiants de vivre avec cinq colocataires ou plus juste pour joindre les deux bouts.

« Les gens occupent deux ou trois emplois pour se payer une place. Cela rend beaucoup plus difficile pour les étudiants d’étudier à temps plein tout en ayant ceux qui sont à côté.

Certains étudiants finissent par différer leur éducation ou abandonnent complètement parce qu’ils ne peuvent pas payer les coûts élevés associés à l’école.

Chirino, qui est une étudiante internationale de Curaçao, a déclaré qu’elle ne serait pas venue étudier en Colombie-Britannique si elle avait su à quel point cela allait coûter cher.

« Des gens du gouvernement du Canada sont venus expliquer pourquoi les étudiants devraient aller étudier au Canada. Dans leur présentation, ils ont comparé le Canada, les États-Unis et la Hollande. Ils ont dit que le Canada était le choix le plus abordable, ce qui explique essentiellement pourquoi j’ai choisi le Canada. Je pensais que ce serait plus abordable, mais j’ai fini par déménager en Colombie-Britannique et j’ai été confronté à la réalité ici.

Bien que cela ne résoudra pas la crise du logement à laquelle sont confrontés les étudiants, la BC Rent Bank offre un soutien d’urgence aux étudiants qui ont du mal à trouver un logement.

Melissa Giles, chef de projet à la BC Rent Bank, a déclaré que l’organisation s’efforçait de sensibiliser davantage aux services de la banque de loyer afin que les étudiants sachent qu’ils peuvent accéder à un soutien s’ils en ont besoin.

«Les banques de loyer sont là pour aider les gens à traverser une crise immédiate. Les étudiants qui ont du mal à payer leur loyer ou les services publics essentiels peuvent se tourner vers une banque de loyer comme une possibilité qu’ils peuvent utiliser pour payer ces coûts et s’assurer qu’ils restent logés.

Les étudiants doivent être âgés de 19 ans ou plus pour bénéficier d’une aide financière d’une banque de loyer, ils doivent être en mesure de démontrer que l’aide financière stabilisera leur logement au-delà de la crise immédiate et être capables de rembourser le prêt.

Outre les prêts sans intérêt, les banques de loyer offrent un soutien global pour connecter les étudiants aux ressources communautaires qui garantissent qu’ils ont accès à d’autres soutiens.

« Les étudiants voudront peut-être commencer par un appel téléphonique, car s’ils n’ont pas de source de revenu, ils n’ont tout simplement pas de chances d’être admissibles à un prêt. Plutôt que de les soumettre à ce processus, une conversation rapide avec un gestionnaire de cas pourrait les aider davantage à trouver d’autres services dans la communauté. »

En fin de compte, il n’y a pas de solution miracle à la crise du logement en Colombie-Britannique et, entre-temps, les étudiants continueront de lutter.

“Ce n’est tout simplement pas abordable”, a déclaré Chirino. « Les gens devraient pouvoir obtenir un logement sans avoir à obtenir plus de deux emplois pour se le permettre. Cela n’a pas de sens que quelqu’un puisse s’offrir un logement ici.

