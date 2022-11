Les étudiants de JEE se livrent à une bagarre de coups de poing pour des marques en classe, un incident enregistré sur bande

Une vidéo de deux garçons impliqués dans une bagarre dans un centre de coaching est devenue virale sur Internet. L’utilisateur de Twitter qui a partagé le clip a affirmé qu’une bagarre avait éclaté entre les étudiants pour avoir obtenu plus de points. Les étudiants de la vidéo sont apparemment identifiés de l’institut FITJEE. Dans le clip, un garçon à lunettes s’apprête à frapper un autre qui a apparemment mieux performé que lui. C’est le garçon au t-shirt marron qui commence le combat en frappant celui en bleu, ce dernier lui rend la pareille en lui donnant des coups sur les épaules, ce qui aboutit finalement à une bagarre sérieuse.

Le gars en bleu donne alors une gifle serrée à l’autre, qui enlève sa lunette et ajuste sa montre pour bondir sur le premier. Les choses s’aggravent encore lorsque les garçons commencent à utiliser un langage grossier. D’autres élèves de la classe au lieu de dissoudre la situation grave, hululent et encouragent les garçons et enregistrent la bagarre à la caméra. Regardez la vidéo ici :

Dès que la vidéo a fait surface en ligne, elle est rapidement devenue virale, laissant Internet concerné. Un utilisateur a commenté: “Les représailles étaient mauvaises à mon avis (à mon avis).”

Un autre a souligné comment les autres étudiants n’ont pas tenté de dissoudre la bagarre, “Capturer le volant à la caméra semble être une priorité plus élevée que d’empêcher les deux de s’écraser l’un contre l’autre.”

Un autre les a appelés enfants gâtés : « Le combat est peut-être terminé maintenant. Mais, ces deux-là ont besoin de nouveaux bons amis car aucun d’eux n’a montré d’intérêt à les arrêter et ne faisait qu’enregistrer ou crier oooooh. Enfants gâtés.

La vidéo de combat a recueilli plus de sept mille likes et plus de deux lakh vues sur le site de microblogging. Si l’on se fie à la vidéo, les garçons semblent être indemnes et toute probabilité de blessures graves est écartée car, à la fin, les deux ont pris des chemins séparés et s’éloignent l’un de l’autre. De plus, on ne sait pas encore si des mesures ont été prises contre les étudiants.

