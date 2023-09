Les étudiants de Harding découvrent certains pièges des médias sociaux | Actualités, Sports, Emplois

STEUBENVILLE — Il s’est avéré que les médias sociaux dominent la vie des jeunes d’aujourd’hui, mais les élèves de la Harding Middle School ont également appris à quel point ils comportent leurs pièges.

Les élèves de septième et huitième années se sont rassemblés dans le gymnase de l’école pour entendre la journaliste Catherine Bosley discuter « Pour toujours et à la vue de tous : notre journée du tout numérique » qui aborde l’importance croissante de la gestion de la réputation et de l’image à une époque où les photos, les vidéos et les mots d’une personne peuvent être publiés et facilement visibles à travers le monde. La présentation est parrainée par le groupe de travail sur les mineurs du comté de Jefferson dans le cadre d’une approche proactive visant à éduquer les enfants sur des questions vitales et à réduire les affaires portées devant les tribunaux.

Bosley, ancien présentateur de journal télévisé, parcourt désormais le pays pour partager des récits édifiants sur l’humiliation mondiale en ligne et sensibiliser les étudiants aux dangers de la publication sur Internet. Elle a déclaré qu’il existait des moyens de gérer les haineux, comme ignorer les commentaires méchants, bloquer les intimidateurs sur leurs réseaux sociaux et se rappeler que les commentaires haineux proviennent de personnes qui ne se sentent pas bien dans leur peau. Les jeunes devraient également se rappeler « Facteur F » de foi, de famille et d’amis.

« Nous allons tous vivre des moments de type ‘à quoi pensais-je’, mais s’il y a une chose dont je veux que vous vous souveniez, c’est que les images peuvent faire partie (d’Internet) pour toujours. »

Bosley a déclaré que les responsables des admissions dans les universités et les employeurs potentiels peuvent également consulter les publications, ce qui pourrait avoir un impact sur les chances des étudiants de fréquenter l’école de leurs rêves ou d’obtenir un emploi. Elle les a également mis en garde contre la confiance accordée aux autres qui recherchent des photos inappropriées ou qui pourraient partager leurs informations.

« Il peut s’agir d’un SMS, d’une publication partagée ou d’un e-mail, et il est partagé partout. L’idée est de vous assurer de faire briller votre lumière pour le reste de votre vie. Nous devons protéger notre réputation en ligne. elle a continué. « Écoutez cette voix dans votre tête car c’est littéralement une voix qui sauve des vies. »

Elle a encouragé les jeunes à promouvoir la positivité avec des selfies et des mots sains et à ne pas intimider ni faire honte aux autres. La vie privée est également un mythe à l’ère d’Internet et il existe des images que les gens peuvent ou non contrôler. Bosley a partagé des histoires d’adolescents poussés au suicide par des situations de cyberintimidation ou de sexting, ajoutant que 62 pour cent des préadolescents et des adolescents sont victimes d’intimidation en ligne, tandis que 25 pour cent sont des intimidateurs. Le sexting est également illégal lorsqu’une personne de moins de 18 ans prend, possède et/ou envoie des images, même si elles sont d’elle-même. Cela pourrait entraîner une peine de prison ou une peine de détention pour mineur s’il est reconnu coupable, tandis que les sites Web pour adultes peuvent accéder et publier des photos et des vidéos et même retracer des images non identifiées jusqu’à l’affiche originale.

« Tout ce que vous publiez n’est pas seulement représentatif de vous, c’est aussi représentatif de votre famille et c’est représentatif de votre école », dit-elle. « Les étudiants de l’Ohio sont ciblés (pour sexting). Il y a des gens effrayants à l’étranger qui disent qu’ils sont des enfants et qui gagnent votre confiance. Ils essaieront de vous convaincre de partager des photos inappropriées, et vous penserez que vous parlez à un autre enfant, mais ce sont des adultes effrayants.

Une autre tactique connue sous le nom de sextorsion consiste à menacer des personnes de publier des photos à moins qu’elles ne reçoivent de l’argent. Bosley a souligné l’importance d’en parler à quelqu’un et le groupe de travail du comté était là pour le protéger. Elle a conclu en partageant sa stratégie PACT pour s’élever au-dessus : People (en parler à quelqu’un), Abandonner (médias sociaux et personnes négatives), Connecter et Cela aussi passera.

« Vous êtes plus fort, plus intelligent et mieux équipé pour aider les autres. Plus nous sommes vigilants et écoutons la petite voix, moins nous pouvons mettre en péril nos espoirs et nos rêves. » dit-elle.

L’administrateur du tribunal pour mineurs du comté de Jefferson, Joe Colabella, a déclaré que le groupe de travail comprend le tribunal pour mineurs, le département du shérif, le bureau du procureur, les forces de l’ordre, le département de la santé, le Conseil de prévention et de rétablissement, le Family Recovery Center, l’Ohio BCI, l’Ohio State Highway Patrol, ALIVE Shelter et A Caring. Centre de défense des lieux. Neuf présentations ont eu lieu dans les écoles du comté, dont d’autres destinées aux parents, et il est prévu d’aborder différents sujets à l’avenir.

« Notre groupe de travail vient d’être formé cette année », dit Colabella. « Nous allons choisir chaque année une question sociale afin que les enfants ne se retrouvent pas sur le rôle officiel du tribunal pour mineurs. Le tribunal pour mineurs a eu la chance de recevoir une subvention du Département des services à la jeunesse de l’Ohio pour l’éducation communautaire sur les questions sociales.

Le juge du tribunal pour mineurs Frank Noble Jr. a déclaré qu’il y avait un grand besoin d’éduquer les jeunes.

« Nous avons constaté qu’il y avait des problèmes de sexting devant les tribunaux et, au cours des prochaines années, nous aborderons le suicide, l’intimidation, le vapotage et d’autres problèmes que nous constatons. Nous avons constaté une légère augmentation de l’activité sur Internet et nous voulons essayer d’être un peu plus préventifs. » Ajouta Noble. « Le groupe de travail apprécie énormément les surintendants locaux et les directeurs de l’immeuble pour leur coopération dans le but d’éduquer les mineurs du comté de Jefferson. »

Le directeur de Harding, Bryan Mills, a déclaré que l’assemblée avait une leçon importante à tirer.

« Nous essayons toujours de transmettre un message de sécurité et de sensibilisation sur Internet, et la participation du groupe de travail du comté de Jefferson et de Catherine Bosley était très importante. Je suis toujours à la recherche de ressources extérieures pour venir mener ces efforts et j’apprécie leur message aux enfants.

Bosley est également apparu à la Buckeye Local Junior-Senior High School et à l'Edison Junior-Senior High School avec d'autres dates fixées pour la Jefferson County Joint Vocational School, à Toronto, la Steubenville High School le 19 septembre, la Catholic Central High School le 20 septembre, Indian Creek Middle School le 28 septembre et Indian Creek High School le 11 octobre.







