Les étudiants de Fontana se produisent au California Theatre | Divertissement

Le programme d’enseignement technique professionnel (CTE) du district scolaire unifié de Fontana a ouvert sa saison théâtrale en novembre dernier avec des productions musicales en direct de « A Charlie Brown Christmas », alors que les élèves des écoles primaires et secondaires du district ont démarré la saison des fêtes avec enthousiasme et nostalgie.

« A Charlie Brown Christmas » est la dernière production présentée par le Conservatoire de théâtre du FUSD et a réuni les talents de l’école élémentaire Canyon Crest, de la Dorothy Grant Innovations Academy et des élèves de la Wayne Ruble Middle School au California Theatre for the Performing Arts de San Bernardino. Pour la première fois, il mettait en vedette un casting entièrement étudiant, dont les membres ont une fois de plus travaillé avec Joseph Henson, professeur de conception multimédia à la Fontana AB Miller High School.

Le Conservatoire de Théâtre FUSD a été créé pour que les jeunes étudiants puissent découvrir les joies du théâtre et travailler comme comédiens dans un spectacle professionnel, ainsi que s’impliquer dès leur plus jeune âge dans des projets du CTE.

Le programme théâtral du district se prépare actuellement pour sa dernière production de l’année scolaire 2023-24, la satire de Harry Potter « Puffs, ou sept années de plus en plus mouvementées dans une certaine école de magie et de magie », prévue les 1er et 2 février à le Théâtre de Californie. « Puffs » mettra en vedette des étudiants en art dramatique de Miller ainsi que des étudiants d’autres écoles secondaires du district.

Pour Henson, qui a plus de 30 ans d’expérience en tant que producteur de théâtre et de cinéma et dispense des cours dans 21 écoles FUSD, la transformation des étudiants de novices en artistes chevronnés s’est effectuée pratiquement du jour au lendemain dans le cadre du programme.

“Il est stupéfiant de voir les progrès réalisés par ces étudiants, qui en moins d’un an sont devenus rien de moins que des acteurs de scène professionnels”, a déclaré Henson. « De nombreux acteurs ont commencé à travailler sur des projets théâtraux extérieurs. Le conservatoire a eu un impact incroyable sur nos enfants. Rien de tout cela ne serait possible sans nos équipes de scène, le soutien du district et notre département CTE, qui a fait de son mieux pour nous aider à créer ces spectacles et à placer les étudiants dans les sièges.

Le FUSD a organisé des représentations de « A Charlie Brown Christmas » entre le 13 et le 19 novembre. Plus de 10 000 spectateurs ont apprécié le spectacle, dont 2 000 élèves des écoles primaires du district, grâce aux efforts du département CTE, qui a payé les billets et le transport pour se rendre à l’établissement. le spectacle.

L’histoire intemporelle suit le gang des « Peanuts » – comprenant Charlie Brown, Lucy, Linus et Snoopy – alors qu’ils recherchent le vrai sens de Noël tout en travaillant sur une pièce de théâtre de Noël. La comédie musicale présente les compositions originales de Vince Guaraldi, dont le classique « Christmastime is Here » et l’instrumental « Linus and Lucy ».

“Participer à “A Charlie Brown Christmas” a été une expérience incroyable parce que j’ai pu me produire devant une grande foule, être avec mes amis et m’amuser en même temps”, a déclaré Ricardo Armenta, élève de cinquième année, de Dorothy Grant. qui était dans l’ensemble. «Cette opportunité a vraiment changé ma vie et je remercie ma famille pour son soutien ainsi que tous ceux qui ont donné vie à cette opportunité pour moi.»

Avec chaque nouvelle production du Conservatoire de Théâtre, les étudiants du FUSD continuent de se développer pour devenir des comédiens en herbe. Lors de la production inaugurale de « School of Rock », qui s’est tenue en mars de l’année dernière, les étudiants ont partagé la scène avec des acteurs professionnels. Lors de « La Petite Sirène de Disney » en avril 2023, les étudiants constituaient la majorité du casting. Dans « A Charlie Brown Christmas », tous les acteurs étaient étudiants.

“Quel plaisir de voir autant d’étudiants avoir la chance de jouer dans une pièce professionnelle et de développer leur amour du théâtre tout en apprenant à collaborer avec leurs camarades de classe et en acquérant de nouvelles compétences qui feront d’eux de meilleurs apprenants”, a déclaré le surintendant Miki R. Inbody. . « Merci à Joseph Henson et à son équipe pour leurs efforts extraordinaires pour offrir ces expériences uniques à nos étudiants. »