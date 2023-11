Les étudiants de DePauw réagissent au conflit israélo-palestinien

Depuis début octobre, le monde a été témoin des horribles réalités d’un conflit qui déchire Gaza, souvent connu sous le nom de conflit israélo-palestinien. Les informations ont montré plusieurs vidéos flagrantes de résidents innocents mourant alors que les combats se poursuivent entre le groupe militant palestinien Hamas et les forces israéliennes. Le 7 octobre 2023, des tensions vieilles de plusieurs décennies se sont accrues entre les deux lorsque le Hamas a lancé une attaque surprise contre le festival de musique Nova et contre plusieurs villes d’Israël. Selon CNNau moins 260 corps auraient été retrouvés par le service de secours israélien Zaka, avec plus de 200 personnes prises en otage par des militants, d’après des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Cette attaque a relancé une guerre qui a ravagé diverses régions d’Israël et de Cisjordanie, mais Gaza a été particulièrement durement touchée, avec environ 8 000 Gazaouis tués. Les opinions sur la guerre varient et s’accompagnent de désinformation dans les médias. Le gouvernement des États-Unis a toujours soutenu Israël et continue de le faire alors que le pays envoie des roquettes sur Gaza, invoquant le droit d’Israël à la défense. D’autres pays et hommes politiques, dont le ministre espagnol des Droits sociaux, Ione Belarra Urteaga, expriment des opinions encourageant la paix et le soutien à la Palestine et appellent à un cessez-le-feu complet.

La source d’information Al Jazeera a expliqué que le Qatar joue un rôle de médiateur dans les négociations de paix sur la base d’un cessez-le-feu et d’un échange de prisonniers entre Israël et le Hamas. Au 25 octobre, au moins 7 326 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes depuis le 7 octobre et plus de 1 400 personnes ont été tuées lors de la récente attaque du Hamas contre Israël.

Plusieurs étudiants et professeurs de DePauw ont exprimé leurs opinions sur le conflit. Le DePauw a recueilli les réponses de plusieurs étudiants et professeurs, comme indiqué ci-dessous.

Alexis Cagan ’24: « Il est horrible que des Israéliens et des Palestiniens innocents soient tués, mais il n’y a pas de place pour un cessez-le-feu si l’objectif est de chasser le groupe terroriste Hamas du pouvoir. Israël étant l’un des alliés les plus puissants des États-Unis, je suis certain que les États-Unis contribueront largement à aider l’armée israélienne.»

Ahnaf Labib ’26 : « En tant que musulman, je suis aux côtés de la Palestine. Je ne connais pas toute la situation du Hamas parce que je n’ai aucune information appropriée à ce sujet. J’ai vu les comptes Instagram de journalistes supprimés et des artistes que j’aime soutenir Israël. Je comprends, mais c’est également une position délicate pour moi de dire quoi que ce soit à ce sujet lorsque les influenceurs disent : « Je soutiens Israël simplement parce que tout ce que le Hamas a fait est mal. Pour être honnête, je ne m’inquiète pas trop parce que ce n’est pas comme si seules mes pensées ou mes actions allaient tout changer. . . Mais là encore, ce que fait Israël est totalement mauvais, tout comme ce que fait le Hamas. »

Daniel Grad ’25 : « J’ai donc été élevé comme juif, mais personnellement, je ne pratique ni ne crois. Je sympathise avec Israël dans la mesure où Israël est soumis à deux poids, deux mesures dans la représentation médiatique, d’autant plus que ce conflit est si intensément concentré par rapport à d’autres dans le monde. Je reconnais que les gouvernements d’Israël et de Palestine ont appliqué des politiques qui ont entraîné d’immenses souffrances et difficultés pour leur peuple. Je ne veux pas me lancer dans des débats sur « de quel côté tue le plus de femmes et d’enfants innocents, et avec quelle brutalité le font-ils ? » parce que cela ne mène nulle part aussi souvent et facilement. Je souhaite cependant me concentrer sur le fait, particulièrement en tant que personne naturellement sympathique à l’histoire juive, que l’existence d’Israël en tant que nation a effectivement un précédent historique, la présence juive dans ce pays étant historiquement documentée. . . … les actions très désagréables du gouvernement israélien ne signifient pas nécessairement qu’Israël mérite d’être pointé du doigt et diabolisé de manière unique à l’échelle mondiale. Il s’agit d’un conflit horrible dont les origines remontent à des millénaires, et dont beaucoup de gens comprennent mal la signification historique pour toutes les personnes impliquées. Quoi qu’il en soit, la création d’Israël a en effet conduit à des déplacements de réfugiés, et il n’existe tout simplement pas de moyen facile de concilier la nuance historique des Israéliens et des Palestiniens vivant constamment dans la peur de la violence qui pourrait survenir à tout moment. J’éprouve une immense sympathie pour toutes les personnes qui ont dû faire face à des pertes au cours de tant de guerres dans ce pays. Les effets du conflit israélo-palestinien ont inévitablement conduit à une montée périodique de l’antisémitisme dans le reste du monde, et les Juifs d’autres pays ne méritent pas non plus d’être diabolisés et compris à tort comme des « oppresseurs coloniaux », alors que cela ne reflète pas fidèlement l’histoire juive. . La violence contre les Juifs et les Arabes qui émerge dans d’autres pays est véritablement un triste signe de l’enracinement de ce conflit dans la conscience mondiale, et ce n’est pas pour de bon. »

Alyvia Hogan ’24 : « Il est important de compatir avec les familles coincées dans cette situation et dans la perte de leurs proches et de leurs enfants, des deux côtés. »

Rebecca Kluesner ’25 : « J’ai été dévasté par certaines histoires de ce que vivent les gens. »

Professeur agrégé d’études pédagogiques Derek Ford : « Bien sûr, c’est compliqué ; qu’est-ce qui ne l’est pas ? Cependant, en substance, il s’agit du dernier chapitre de la résistance du peuple autochtone de Palestine à l’État colonial d’Israël qui a été créé par une partition illégale de l’ONU en 1948. Le sionisme n’a rien à voir avec le judaïsme (ni même avec Israël, comme le fondateur du sionisme politique, Theodor Herzl, l’a un jour préconisé en faveur de l’occupation de l’Ouganda). Israël est également un État d’apartheid, c’est pourquoi il existait des liens étroits entre Israël et les États d’apartheid coloniaux d’Afrique du Sud et de Rhodésie. Ceux qui résistaient à cette oppression, comme le Congrès national africain et Nelson Mandela, étaient considérés comme des « terroristes » par le gouvernement américain. La même chose est vraie pour tout Palestinien qui ose résister au projet israélien de nettoyage ethnique de toute la Palestine par des actes de terreur étatiques et individuels. C’est cette dernière qui a déclenché la dernière contre-attaque des Palestiniens à Gaza (et non du « Hamas », bien que le Hamas soit le gouvernement démocratiquement élu de Gaza – de nombreuses forces sont en jeu). La lutte ne porte pas sur la religion ; il y a, après tout, des Palestiniens juifs ! La lutte oppose un peuple colonisé et une puissance colonisatrice. La violence est terrible, mais ce n’est pas à nous de dicter les conditions dans lesquelles les opprimés résistent ; et il n’existe aucun acte terroriste aussi brutal que le siège et le blocus de Gaza. Enfin, pour citer Paulo Freire, « jamais dans l’histoire la violence n’a été initiée par les opprimés ».

Au milieu de la couverture médiatique contradictoire et des diverses opinions de la communauté DePauw, le conflit israélo-palestinien reste l’un des moments les plus dévastateurs de l’histoire récente. Si les étudiants ou les professeurs souhaitent partager davantage leurs réflexions, veuillez envoyer des lettres à l’éditeur à [email protected]. Garde en tête que Le DePauw se réserve le droit de refuser les lettres à l’éditeur qui contiennent des propos haineux, des propos offensants ou qui pourraient autrement nuire à notre corps étudiant.