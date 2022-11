Les étudiants de Cuttack construisent 23 000 bateaux en papier en 35 minutes et établissent un record du monde

Des étudiants de 22 établissements d’enseignement se sont réunis pour créer un record du monde Guinness au Bali Yatra. Ils ont fabriqué 23 000 bateaux en papier en 35 minutes dans le cadre d’une initiative visant à populariser et à sécuriser une étiquette nationale pour l’historique Yatra qui se déroule à Cuttack, Odisha. Le record Guinness a été atteint par environ 2100 étudiants. Ils ont été récompensés pour avoir été le plus nombreux à plier simultanément des sculptures en origami lundi. La vidéo partagée sur la chaîne YouTube de Kalinga TV montrait les magnifiques bateaux en origami colorés empilés les uns sur les autres. Après avoir pris en compte le décompte, l’arbitre officiel du Livre Guinness des records du monde a présenté le certificat du record du monde Guinness.

La Cuttack Municipal Corporation (CMC) était l’organisateur de l’événement au stade Barabati. Les étudiants ont battu le précédent record de fabrication de 1304 bateaux en papier. CMC avait mis beaucoup d’efforts dans l’organisation de l’événement. Ils ont donné aux élèves participants une formation préalable sur la fabrication de bateaux en papier origami dans les établissements scolaires et collégiaux. KalingaTV a rapporté que CMC avait épargné un budget de 30 lakh ₹ pour la préparation ainsi que pour l’événement. Plus de 50 agents du stade Barabati ont supervisé le processus de fabrication de l’origami pendant l’événement. Seuls les étudiants ont été autorisés à entrer dans le stade pour s’assurer que le processus ne serait pas entravé. Le maire, le commissaire, le DCP, le collecteur de cuttack et d’autres officiers du MCC étaient présents pour commémorer l’événement.

Pendant ce temps, Odisha avait précédemment établi un autre record du monde Guinness pour le plus grand char Ratha Yatra le 2 août 2019. Le site officiel de Guinness a déclaré que le char Keonjhar avait une dimension de 22 mètres x 14 mètres x 14 mètres. Il a été réalisé par le directeur général, Debottar, Keonjhar. Il a fallu près de 100 jours pour construire le char et a coûté 1 crore ₹. Le festival de neuf jours de Ratha Yatra est la célébration la plus populaire d’Odisha dédiée aux divinités hindoues Lord Jagannath, Devi Subhadra et Lord Balabhadra.

