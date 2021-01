Plus de 1 100 étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs de l’Université de Columbia se sont engagés à suspendre leurs frais de scolarité pour le semestre de printemps afin d’exiger une réduction pour ce qu’ils considèrent comme un trimestre de printemps perdu.

Alors que certaines universités ont ramené des étudiants sur le campus, Columbia a principalement offert des cours en ligne aux étudiants et n’a autorisé qu’une petite partie d’entre eux à vivre sur le campus ou à suivre des cours en personne.

En réponse, les étudiants demandent à l’université de réduire leurs coûts totaux – y compris les frais de scolarité, les frais et le logement et la pension – d’au moins 10%, à l’instar de plusieurs écoles, notamment l’Université de Georgetown, l’Université de Princeton et le Williams College. Columbia College, l’école de premier cycle de l’université, peut coûter plus de 80000 $ un an pour les étudiants ne recevant pas d’aide financière.

Les organisateurs de la grève ont déclaré que les étudiants des cycles supérieurs et du premier cycle participaient; l’université a plus de 31 000 étudiants.