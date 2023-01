Les étudiants de ce collège de Mumbai projetteront une série de la BBC, prévient l’institut

Après des informations sur le projet d’un groupe d’étudiants de projeter un documentaire controversé de la BBC sur le Premier ministre Narendra Modi et la politique du BJP, le Tata Institute of Social Sciences (TISS) de Mumbai a publié vendredi des avis aux étudiants et à la direction contre tout événement de ce type sur le campus. Ne pas tenir compte de l'”avis” serait “traité strictement selon les règles”, a déclaré l’institut.

“C’est avec le plus grand sérieux que nous notons que certains étudiants, par l’intermédiaire d’un groupe, se livrent à des activités contrevenant à l’avis émis le 27 janvier concernant la projection d’un documentaire de la BBC interdit par le gouvernement et tentant de mobiliser et de déclencher des étudiants”, a déclaré l’avis. accessible par NDTV.

L’institut n’a “pas autorisé de tels projections et rassemblements susceptibles de perturber l’environnement universitaire”, a déclaré un avis, selon l’agence de presse ANI.

À l’extérieur du campus, l’ABVP et le BJYM – des groupes d’étudiants et de jeunes affiliés au BJP et au RSS – ont organisé des manifestations contre le plan de dépistage.

Le chef de l’unité au pouvoir du BJP à Mumbai, Ashish Shelar, a tweeté: “La police devrait immédiatement l’interdire, sinon nous prendrons la position que nous voulons prendre!”

BBC च्या बोगस डॉक्युमेंट्रीचा शो करुन मुंबई आणि महाराष्ट्रातील कायदा सुव्यवस्था Tata Institute of Social Sciences (TISS) बिघडू पाहतेय. पोलीसांनी तातडीने त्यावर बंदी घालावी अन्यथा आम्ही घ्यायची ती भूमिका घेऊ!

TISS ने हे असले धंदे बंद करावेत !! — Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) 28 janvier 2023

Le documentaire en deux parties de la BBC « Inde : la question Modi » – couvrant les émeutes du Gujarat de 2002 et la politique prétendument communautaire du Premier ministre Modi et du BJP – a été dénoncé par le gouvernement comme un « morceau de propagande » conçu pour promouvoir un récit discrédité. Utilisant des pouvoirs d’urgence, le gouvernement l’a fait retirer en Inde des plateformes de médias sociaux telles que Twitter et YouTube.

Le chef de l’Union des étudiants de TISS, Pratik Permey, a déclaré que l’association n’avait prévu aucune projection, mais qu’un groupe appelé le Progressive Students Forum (PSF) en est l’organisateur.

De telles projections – dans le cadre d’une protestation contre la censure et la “dissimulation de faits” – ont eu lieu dans tout le pays, notamment à l’Université de Delhi, à Jamia Millia Islamia et à l’Université Jawaharlal Nehru dans la capitale nationale.

Vendredi, les étudiants de DU ont été traînés hors du campus avant qu’un dépistage prévu ne puisse commencer alors que les responsables de l’université ont appelé les flics.