La lutte contre le coronavirus a touché tout le monde et à commencer par les travailleurs de première ligne qui étaient déjà les boucliers primaires et les plus importants agissant contre la pandémie mortelle, les étudiants ont également rejoint la bataille. Les étudiants universitaires se mobilisent également pour aider les personnes touchées par la maladie et à Bengaluru, le Comité d’État de l’organisation étudiante All India Democratic Students Organization (AIDSO) a lancé une initiative appelée «Hello Doctor». L’idée est de fournir un service de télé-clinique gratuit pour ceux qui ont des symptômes de Covid-19. L’initiative a débuté la semaine dernière et l’organisation a fait appel à une quarantaine de médecins qui travailleront bénévolement pour eux.

Parmi les étudiants, au moins 10 se portent volontaires dans tout l’État pour sensibiliser les gens au service, a déclaré Vinay Chandra, membre du secrétariat d’État d’AIDSO et trésorier du district de Bangalore. Le nouvel Indian Express.

L’initiative fournit des conseils d’experts en matière de repos, de nourriture et de médicaments aux patients isolés à domicile et à ceux qui ont besoin d’un traitement de base contre le coronavirus. Le service aide également les patients à gérer leur détresse grâce à une consultation par téléphone.

Deux sessions d’une heure chacune du lundi au samedi seront organisées, de 9h à 10h et également de 16h à 17h. Le dimanche, il y aura trois sessions de 10h à 11h, de 12h à 13h et de 17h à 18h.

Le corps étudiant a également mis à jour les détails de la ligne d’assistance sur leur compte Twitter.

Plusieurs associations étudiantes ont lancé leurs propres initiatives pour aider les patients affectés par Covid à travers le pays. Récemment, le Conseil des étudiants de l’Université de la présidence de Kolkata et Independent Consolidation ont séparément exhorté le vice-chancelier à convertir les bâtiments vacants du campus en foyers sûrs pour les patients COVID-19.

