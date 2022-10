Les étudiants croisés luthériens vont au tribunal – Shaw Local

Des élèves de huitième année de la Cross Lutheran School de Yorkville ont récemment passé du temps au tribunal avec plusieurs fonctionnaires locaux. Ils ont découvert le processus judiciaire dans le cadre d’une initiative de l’Association des juges de l’Illinois visant à faire entrer la « salle d’audience dans la salle de classe ».

Le programme a été présenté par le juge Steve Krentz avec l’aide du procureur de l’État du comté de Kendall, Eric Weis, du défenseur public Jason Major, du greffier du circuit Matt Prochaska et de la directrice des services judiciaires Alice Elliot.

Les étudiants ont reçu un aperçu des branches du gouvernement et ont participé à une séance de questions-réponses avec chaque fonctionnaire concernant les rôles joués par leurs bureaux respectifs au fur et à mesure que les affaires progressent dans le système judiciaire. Les étudiants ont également eu l’occasion de mettre en scène un modèle de faits concernant une affaire de la Cour suprême des États-Unis, New Jersey contre TLO, qui a tranché une importante question constitutionnelle relative au droit d’un responsable scolaire de fouiller les biens d’un élève sans mandat. Les étudiants ont été mis au défi de discuter des avantages et des inconvénients de le faire et la discussion a généré des opinions fortes des étudiants.

Le programme visait à initier les étudiants aux ramifications réelles du processus judiciaire et à relier ces questions à la vie quotidienne des étudiants. Le juge Krentz a déclaré: «En tendant la main à la communauté de cette façon, nous espérons ouvrir les yeux des étudiants sur le rôle important que jouent les tribunaux dans notre société et inspirer les étudiants à envisager des carrières dans la fonction publique.»

Pour plus d’informations sur le programme, contactez le juge Steve Krentz au 630-553-4208.