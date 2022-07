La musique de Bollywood est l’exemple parfait de dynamisme et d’énergie. Les rythmes entraînants, les décors colorés et les mélodies énergisantes sont ce pour quoi les numéros de Bollywood sont connus. Une vidéo a récemment fait surface sur Internet et montre comment tout le monde peut groover sur une chanson de Bollywood.

Le clip montre un groupe d’étudiants coréens dansant sur la chanson d’item, Ghagra, du film Yeh Jawaani Hai Deewani. Les étudiants sont vus vêtus de vêtements indiens traditionnels, où les filles sont habillées de ghagras et les garçons portent un pyjama kurta. L’indianité se voit également dans les mouvements de danse alors que les élèves se produisaient par paires.

Partagé par k_drama boy sur YouTube, le clip a été visionné par près de 40 000 utilisateurs. Regarde:

Les internautes ont été très impressionnés par la performance que les étudiants ont montée sur scène. Un utilisateur a écrit : « OMG ! Ils le font si bien. Je souhaite voir toute la vidéo. Un autre a dit: «Pour l’amour de Dieu, aidez-moi à trouver la vidéo complète. Ils sont si bons. Un utilisateur a déclaré: “Si vous aimez la danse, vous pouvez vibrer sur n’importe quelle chanson.” Un autre a complimenté les étudiants en disant : « Tous les enfants ont l’air si beaux dans des tenues indiennes.

Avec l’avènement des médias sociaux, la popularité des chansons de Bollywood a augmenté de façon exponentielle. Des gens des régions les plus reculées du monde partagent des vidéos d’eux grognant sur des chansons de Bollywood. Le mois dernier, une vidéo d’une cérémonie de mariage en Norvège est devenue virale où un groupe de danseurs met le feu à la scène avec leur performance sur Kala Chashma du film Baar Baar Dekho.

Beaucoup de ces danseurs sont devenus des sensations sur les réseaux sociaux. L’un de ces créateurs de contenu sur Instagram, Ricky Pond, est devenu très célèbre pour ses performances de danse Bollywood.

Alors, que pensez-vous de cette performance à la “TV Pe Breaking News” ?

