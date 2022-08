Les étudiants confus et frustrés par le rappel COVID de l’Université Western et le mandat de masque

Les étudiants de l’Université Western sont déçus de la décision de l’école de mettre en place des exigences de masquage et de dose de rappel pour le semestre d’automne, et d’attendre après la date limite des frais de scolarité pour annoncer les mesures.

Étudiante de deuxième année, Nathalia Aranda dit qu’elle est confuse quant à la justification qui a conduit à la décision et estime que l’université n’a pas donné de réponse solide aux étudiants.

“Je veux juste savoir pourquoi, avec des statistiques et une raison plus approfondie, au lieu que ce soit un” dommage si triste, vous devez mettre votre masque et obtenir votre rappel “”, a-t-elle déclaré.

Lundi, Western annoncé qu’il faudra que les étudiants, les professeurs et le personnel soient entièrement vaccinés contre le COVID-19 et aient reçu un rappel, et qu’ils soient masqués dans les salles de classe et les salles de séminaire afin de protéger l’apprentissage en personne lorsque les cours commenceront en septembre.

Dans un communiqué de presse, l’université a déclaré que les décisions étaient basées sur une consultation approfondie avec ses experts scientifiques et la communauté occidentale. La politique de vaccination mise à jour, en vigueur immédiatement, nécessitera trois doses de toute combinaison de vaccins COVID-19 reconnus par Santé Canada.

“Cette décision soutient la sécurité de nos étudiants, de nos employés et de notre communauté dans le but de préserver notre expérience en personne”, a déclaré le Dr Sonya Malone, médecin du travail de Western.

Nathalia Aranda, étudiante de deuxième année à Western, estime que l’université n’a pas donné de raison solide pour sa nouvelle politique. (Soumis par Nathalia Aranda)

Aranda, qui reçoit une injection de rappel, dit qu’elle comprend l’importance du port du masque et des vaccins, mais ne comprend pas pourquoi le seul endroit dans la province qui rend obligatoire une troisième dose de vaccin est son université.

“J’ai choisi de recevoir mon rappel, mais je ne vois pas pourquoi nous en avons besoin pour faire des études”, a-t-elle déclaré. “Pourquoi est-il plus difficile de faire des études à Western que d’aller voyager dans un autre pays? Parce que vous n’avez pas besoin de ce rappel pour voyager”, a-t-elle déclaré.

En juin, le gouvernement de l’Ontario a abandonné ses mandats de masque dans la plupart des contextes. Et bien que la province recommande fortement d’obtenir un rappel, ce n’est pas obligatoire.

“Nous sommes des milliers d’étudiants qui fréquentent les mêmes clubs, bars, bibliothèques et les gens vivent ensemble. Cela n’a aucun sens. Y a-t-il quelque chose dans l’air qui se transmet dans une salle de classe plus rapidement qu’un bar ?”, interrogea Aranda.

“Mandat injustifié”

Justin Alla avait hâte de profiter de sa dernière année à l’université lorsqu’il entame la quatrième année de son diplôme en septembre.

“J’étais très excité de retourner à Western, mes amis et moi avons vu les restrictions levées cet été et avons pensé que nous pouvions avoir une certaine normalité pour notre dernière année, l’université est une expérience et nous voulons en avoir au moins un peu”, il a dit.

Alla, qui était à la fin de sa première année lorsque la pandémie a frappé, dit que les restrictions COVID ont existé pendant la majeure partie de son expérience universitaire. Il estime que ce mandat est injustifié et se demande pourquoi l’Occident a abandonné son mandat de masque en juinpour l’inverser deux mois plus tard.

“Il est juste sorti du champ gauche”, a-t-il déclaré. “Ils ont fait un 180, ils auraient dû parler à leurs étudiants et à leur personnel pour voir où nous en sommes et comment nous nous sentons par rapport à la situation.”

L’étudiante de troisième année Mya Kestle se sent dupée que l’université ait annoncé sa politique COVID mise à jour juste après la date limite des frais de scolarité d’automne. (Soumis par Mya Kestle)

Étudiante de troisième année, Mya Kestle se sent dupée. Elle pense que l’université aurait pu communiquer cela plus tôt, car en ce moment, les étudiants se sentent très peu entendus.

“Ils auraient pu le dire au début de l’été, de sorte que nous avions l’été avant de payer les frais de scolarité pour décider si nous voulions aller dans une école qui exige ce mandat”, a-t-elle déclaré.

Pour Kestle, si une troisième dose était requise par le gouvernement, il serait plus facile de s’adapter ou de faire des choix alternatifs comme des cours en ligne, mais pour le moment, le seul endroit où elle a besoin d’un rappel est l’université pour laquelle elle paie, a-t-elle déclaré.

Western exigera que les étudiants vivant en résidence obtiennent leur dose de rappel avant d’emménager, mais offrira un délai de grâce de deux semaines – et un accès facile à la clinique de vaccination du campus – aux étudiants incapables d’obtenir un rappel avant leur arrivée.

“L’atténuation du risque de transmission du COVID-19, ainsi que des conséquences graves de l’infection, peut être efficacement obtenue grâce à une combinaison de masquage et de vaccination”, a déclaré le médecin de santé publique, le Dr Saverio Stranges.

La politique mise à jour exige que tous les étudiants, les professeurs et le personnel soumettent une preuve de vaccination à jour à l’université d’ici le 1er octobre 2022.