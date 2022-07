Les étudiants confrontés à une forte inflation pour la première fois

TORONTO-

Quand Hannah Sullivan Facknitz inspecte leur appartement, l’inflation se profile dans tous les coins.

Il y a la lessive qui n’a pas été faite pendant deux semaines parce que le détergent était trop cher, les plantes qui attendent que l’engrais rentre dans le budget et le petit four qui ne peut pas contenir de plaques à pâtisserie – un compromis qui est venu avec le moins cher mais petit appartement à une heure de l’école et du travail que Facknitz a déménagé après que son dernier propriétaire ait voulu vendre.

« Je n’ai pas acheté de maquillage depuis un moment. Je collectionne les Squishmallows (en peluche) mais je ne suis pas allé à London Drugs et j’ai acheté un Squishmallow pour le plaisir. Je n’achète pas de plats à emporter parce que je n’en ai pas les moyens », a déclaré Facknitz, un étudiant diplômé de l’Université de la Colombie-Britannique, qui travaille dans le domaine des communications.

“Je me débrouille et je survis juste par la peau de mes dents, malgré un très très bon travail qui paie très bien.”

Alors que Facknitz, un étudiant handicapé qui utilise des pronoms non sexistes, trouve généralement son budget gonflé par les dépenses de santé, il a récemment été exacerbé par un facteur partagé avec tous les autres étudiants : une inflation élevée de 39 ans.

En mai, les étudiants ont été accablés par un niveau d’inflation de 7,7% – le plus élevé depuis 1983 – et une économie entravée par le COVID-19, les pénuries de main-d’œuvre, les défis de la chaîne d’approvisionnement et les prévisions de récession.

Cela signifie que l’argent ne va pas aussi loin lorsqu’il s’agit de couvrir la hausse des frais de scolarité, du logement et de la nourriture, et que l’achat de livres ou même de produits de base coûte plus cher qu’auparavant. Les sorties au cinéma, au bar ou à l’étranger coûtent également plus cher.

La plupart des étudiants ne sont pas habitués à de telles hausses de prix. La majorité n’était même pas née, la dernière fois que l’inflation était aussi élevée, et ceux qui ont poursuivi des études universitaires et collégiales plus tard dans la vie ne se souviennent souvent pas de la vie sous une inflation élevée.

Cependant, ils ont rapidement assimilé l’inflation aux sacrifices et au stress.

“Ce qui devient de plus en plus répandu, ce sont les nécessités par rapport aux produits de luxe”, a déclaré David Boyd, conseiller principal en placement chez BMO Private Wealth à Windsor, en Ontario.

Facknitz, par exemple, a commencé à compter sur ce qui se trouve déjà dans le garde-manger, à savoir Kraft Dinner.

Facknitz aspire aux jours où il y a assez de place dans le budget pour de petites joies comme des bougies, le parmesan un peu plus cher qui ne vient pas dans le tube vert ou même des légumes frais.

“Le brocoli et les tomates fraîches me manquent”, ont-ils déclaré.

Alors que les prix des produits de base pour étudiants comme les pâtes et le café ont augmenté, Boyd a remarqué une augmentation du nombre de clients, y compris des étudiants, visitant leurs conseillers financiers ou leurs agences bancaires pour obtenir des conseils sur la façon de faire face à l’inflation.

Ils se demandent comment jongler entre les paiements de loyer et les dettes qu’ils ont accumulées sur des cartes de crédit ou des marges de crédit et se demandent quels outils d’investissement utiliser pour aider l’argent à « croître en toute sécurité ».

Boyd conseille aux étudiants sans emploi d’envisager un emploi, s’ils peuvent l’insérer dans leur emploi du temps et ne sont pas limités par les limites imposées aux étrangers qui étudient au Canada. Épargner, si possible, et se tourner vers les programmes de fidélité font également partie de ses recommandations.

Aparna Mohan, étudiante de quatrième année en génie industriel et présidente de la Dalhousie Student Union à Halifax, a déclaré que l’étudiant moyen occupe déjà deux emplois à temps partiel pour joindre les deux bouts.

La nourriture et le loyer leur causent le plus de stress financier, a-t-elle ajouté.

Les données de Rentals.ca ont montré que le loyer moyen au Canada a atteint 1 885 $ par mois en juin, en hausse de 9,5 % par rapport à l’année dernière, mais en baisse de 3,5 % par rapport à juin 2019.

Une location d’une chambre à Halifax s’élevait à 1 712 $ en mai, en hausse de près de 12 % depuis l’an dernier.

“Nous constatons que les étudiants sont de plus en plus expulsés de la péninsule, ce qui signifie alors … qu’ils doivent se déplacer de plus en plus loin du centre-ville et de la zone où se trouve Dalhousie”, a déclaré Mohan.

Parallèlement, elle a constaté une augmentation du nombre d’étudiants qui comptent sur les bourses pour couvrir leurs dépenses et qui se tournent vers la banque alimentaire du syndicat étudiant.

La banque a vu une augmentation si importante du nombre de personnes cherchant de la nourriture – entre 60 et 100 étudiants par jour – qu’elle est passée à un système où les étudiants commandent de la nourriture à l’avance plutôt que de la prendre sur un coup de tête.

Beaucoup d’autres développent des comportements adoptés par Mohan, qui chronomètre les déplacements des supermarchés aux ventes et récure les dépliants.

“Je parviens à peine à joindre les deux bouts avec mon salaire de présidente d’un syndicat étudiant, et je dois faire très attention à mes dépenses d’épicerie”, a-t-elle déclaré.

“J’ai souvent l’impression d’être à un coût inattendu de la crise en ce moment, et beaucoup de nos étudiants ressentent la même chose.”

Un sondage mené en juin auprès de 2 001 Canadiens par Léger a révélé que 45 % des participants âgés de 18 à 34 ans ont déclaré que leur stress financier était si grave qu’il nuisait à leur santé mentale.

Le stress financier peut être encore plus élevé pour les étudiants handicapés qui trouvent que le soutien du gouvernement pour ceux qui ont des problèmes de santé ne couvre pas souvent leurs factures, a déclaré Facknitz.

Les étudiants internationaux, qui paient souvent des frais de scolarité plus élevés et n’ont pas toujours de soutien familial à proximité, ont également tendance à être plus inquiets pour leurs finances, a déclaré Mohan, originaire des Philippines.

“Nous avons des étudiants internationaux qui sont censés subvenir aux besoins de leurs familles restées au pays”, a-t-elle déclaré.

“Un certain nombre d’étudiants internationaux à faible revenu dépensent simplement une part disproportionnée de leur revenu pour accéder à une formation universitaire parce qu’ils se sentent obligés de le faire, car c’est le seul moyen d’accéder à un avenir meilleur.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 juillet 2022.