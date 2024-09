Les étudiants chinois au Canada se disent ciblés par la campagne de peur de Pékin

Certains étudiants chinois au Canada accusent Pékin de les cibler, eux et leurs familles en Chine, avec des menaces et du harcèlement en ligne – dans le cadre d’une campagne visant à réprimer la dissidence antigouvernementale à l’étranger.

Ruohui Yang est l’un de ces étudiants. Il a déclaré qu’il était venu au Canada en 2015, alors qu’il avait 15 ans, parce que ses parents voulaient qu’il étudie à l’étranger.

Au Canada, dit-il, il a commencé à apprendre des choses sur son pays d’origine – comme des détails sur le massacre de la place Tiananmen en 1989 – qui ont remis en question la version des événements du gouvernement chinois.

« En Chine continentale, nous avons notre propre façon de décrire cet événement, ce massacre. Nous avons simplement affirmé qu’il ne s’agissait pas d’un massacre et qu’il n’y avait pas tant de morts », a déclaré Yang à la chaîne CBC. La maison.

« Je commence à réaliser… ceci [protest] Le mouvement a reçu le soutien de la quasi-totalité de la nation, même des officiers, de la police, de l’armée, d’autres du gouvernement. Et tout le monde parlait de liberté, de démocratie, de nouveau départ.

« J’ai été vraiment choqué que pour quelqu’un comme moi, qui a grandi sous la dictature du Parti communiste pendant presque toute ma vie, il soit vraiment difficile d’imaginer qu’il fut un temps qui… était si différent et si plein d’espoir. »

Cet espoir, associé à l’exemple des manifestations de 2019 à Hong Kong contre un projet de loi d’extradition, a incité Yang à participer aux manifestations pro-démocratie chinoise à Toronto. Il a également fondé l’Assemblée des citoyens, une organisation démocratique pro-chinoise basée au Canada.

« Ils me traitent d’esclave »

Yang a déclaré qu’au début, il avait caché son identité lors de la manifestation parce qu’il craignait des représailles de la part de la Chine.

« Je portais des perruques, un masque, et je rembourrais même ma veste juste pour me donner un look vraiment différent », a-t-il déclaré.

Il a finalement abandonné son déguisement et a commencé à montrer son visage lors de manifestations. C’est à ce moment-là que les menaces de mort ont commencé.

« Je reçois déjà beaucoup de menaces [messages]beaucoup de gros mots, d’insultes sur mes différents comptes de réseaux sociaux », a-t-il déclaré.

La persécution ne s’est pas arrêtée là. Il a déclaré que son militantisme au Canada avait également poussé ses parents – qui travaillent pour le Parti communiste chinois – à se retourner contre lui.

« Ils [were] vraiment, vraiment furieux de mes activités », a-t-il déclaré. « Ils me traitent de traître. On me traite d’esclave. »

Yang est l’un des rares dissidents à avoir témoigné cet été devant une commission du Congrès américain sur les violations des droits de l’homme par la Chine, notamment le droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique.

« La frontière nationale ne peut pas empêcher le Parti communiste de répandre la peur à l’étranger », a déclaré Yang aux législateurs américains.

Ruohui Yang se prépare à témoigner devant la Commission exécutive du Congrès américain sur la Chine à Washington DC, le 4 juin 2024. (Craig Desson/CBC)

Une demi-douzaine d’autres étudiants chinois, actuels et anciens, ayant étudié au Canada ont partagé des histoires similaires avec CBC News.

« Fred » est un autre membre de l’Assemblée des citoyens. CBC garde son vrai nom confidentiel parce qu’il craint des représailles contre sa famille en Chine.

« J’ai été victime d’intimidation, j’ai été bombardé de spam par ces gens qui essayaient de menacer mes amis », a-t-il déclaré.

« Ils disent que je devrais aller mourir, je suis un traître à la nation chinoise, je suis le traître du peuple Han. »

« Zion », un récent diplômé de l’Université Concordia – dont le vrai nom n’a pas été divulgué par CBC News – a également déclaré La maison qu’il pense que son groupe de discussion sur les réseaux sociaux a été infiltré par la police chinoise.

« Il y a eu une fois où j’ai été contacté par un… nouveau membre qui m’a demandé où j’habitais et ce que je pensais du mouvement indépendantiste de Ganzhou, qui est ma ville natale », a déclaré Zion.

Il a déclaré avoir retracé le numéro jusqu’à un policier de Ganzhou. Après avoir confronté l’utilisateur mystérieux, a-t-il déclaré, ils ont supprimé leur compte.

La Chine veut que les étudiants étrangers « gardent le silence » (rapport)

En mai, Amnesty International a publié un rapport sur les expériences des dissidents chinois à l’étranger. Le rapport indique que de nombreux étudiants internationaux chinois fréquentant des universités étrangères vivent dans un climat de peur.

« Ils se sentent obligés de s’autocensurer et de restreindre leurs activités et relations sociales et académiques, sous peine de subir des représailles de la part de l’État chinois », indique le rapport.

« Cette atmosphère est le résultat des efforts du gouvernement chinois pour garantir que les étudiants étrangers du pays restent silencieux et désengagés sur les questions politiques perçues par le gouvernement comme sensibles. »

Une organisation appelée Chinese Students and Scholars Association (CSSA) est active sur les campus universitaires à travers le pays.

Un 2019 rapport par le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (NSICOP) cite le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) décrivant le CSSA comme « un mécanisme de soutien important pour les étudiants internationaux qui étudient à l’étranger ». [that provides] un réseau social et professionnel pour les étudiants. »

Mais le rapport du NSICOP fait également état d’une inquiétude croissante du public concernant les relations entre la CSSA et les ambassades et consulats du gouvernement chinois.

« Le comportement du CSSA peut également constituer une menace à la liberté d’expression et de réunion », indique le rapport du NSICOP, citant des rapports antérieurs faisant état d’individus perturbant des événements sur le campus.

Un incident concernait la perturbation des élections du conseil étudiant sur le campus de Scarborough de l’Université de Toronto. Dans un autre cas, le discours d’un activiste critiquant le traitement réservé aux Ouïghours par le gouvernement chinois a été interrompu à l’Université McMaster.

Le syndicat étudiant de McMaster a par la suite retiré au CCSA son statut de club officiel en raison de liens présumés avec le consulat chinois.

Dans les deux cas, l’ambassade chinoise a nié toute implication.

L’ambassade qualifie les allégations de « diffamation »

Dans une déclaration publiée à CBC News, l’ambassade de Chine a rejeté les affirmations selon lesquelles les groupes CSSA seraient utilisés pour promouvoir les objectifs politiques du gouvernement et selon lesquelles Pékin harcèlerait les familles des étudiants étrangers dans leur pays, les qualifiant de « pure diffamation et de diffamation ».

L’ambassade a déclaré que les étudiants chinois étudiant au Canada ont créé la CSSA pour s’entraider.

Ruohui Yang s’exprime lors d’un rassemblement à Toronto le 1er juin 2024, commémorant le 35e anniversaire du massacre de la place Tiananmen. (Soumis par Ruohui Yang)

« L’ambassade et les consulats chinois au Canada sont tenus de fournir des services de protection consulaire appropriés aux citoyens chinois d’outre-mer, y compris les étudiants et les universitaires, conformément à la loi, et exhortent les gouvernements, universités, collèges et écoles canadiens à protéger leur sécurité personnelle et leurs droits légitimes. et leurs intérêts pendant leur séjour au Canada », a déclaré un porte-parole de l’ambassade.

« Ce que l’ambassade a fait était irréprochable et irréprochable. »

Cet été, le Parlement a accéléré l’adoption d’une législation visant à lutter contre l’ingérence étrangère au moyen de sanctions pénales contre les actes trompeurs ou subreptices et d’un nouveau registre de transparence sur l’influence étrangère.

« C’est notre devoir »

Un ancien analyste de la sécurité nationale affirme que la loi canadienne actuelle ne peut pas faire grand-chose pour protéger les étudiants chinois contre ces actes de harcèlement.

« S’il s’agit d’une sorte de pression sur les étudiants, le Canada ne dispose pas de beaucoup de lois en termes d’ingérence étrangère capables de gérer ces choses », a déclaré Dennis Molinaro, qui enseigne maintenant l’histoire du renseignement à l’Université technologique de l’Ontario.

« Comment empêcher la Chine de faire des choses comme faire pression sur les familles des gens ou s’en prendre à la famille de quelqu’un à cause de ce qu’elle fait ici ? C’est quelque chose que le Canada a clairement très peu de capacité à changer ou à influencer, du moins par lui-même. »

Des manifestants brandissent des bougies lors d’une manifestation à Toronto le 1er juin 2024, commémorant le 35e anniversaire du massacre de la place Tiananmen. (Soumis par Ruohui Yang.)

Malgré les menaces et l’anxiété qu’ils ressentent pour leurs familles restées en Chine, Fred et les autres membres de l’Assemblée des citoyens se disent déterminés à continuer de lutter pour une réforme politique.

« C’est notre devoir. Beaucoup de gens [of] notre époque en Chine a souffert, a fait des sacrifices », a-t-il déclaré.

« Même si nous ne pouvons pas voir cela, nous ne pouvons pas voir la démocratie s’épanouir sur la terre chinoise, nous espérons qu’au moins nous pourrons planter la graine. »