Les étudiants aux prises avec la faim risquent de perdre leurs avantages en bons d’alimentation

WASHINGTON (AP) – Élevé à l’aide sociale par sa grand-mère, Joseph Sais comptait tellement sur les bons d’alimentation en tant qu’étudiant qu’il a pensé à quitter l’école lorsque son admissibilité a été révoquée.

Au milieu de la pandémie de COVID-19, a déclaré Sais, il a raté une « lettre importante » et a temporairement perdu son éligibilité au SNAP, le programme fondamental de lutte contre la pauvreté communément appelé coupons alimentaires. « Il y a eu des moments où je passais un test et au lieu de me concentrer sur le test, je me concentre sur ce que je vais pouvoir manger ce soir », a déclaré Sais, diplômé de l’Université d’État de Sacramento avec un diplôme en politique. science et journalisme et est maintenant étudiante en première année de troisième cycle dans la même école.

Sais, dont l’éligibilité a été rétablie plus tôt cette année, fait partie d’un groupe largement caché auquel les chercheurs et les décideurs tentent toujours de s’adresser : les étudiants à temps plein aux prises avec une grave insécurité alimentaire. Radha Muthiah, présidente de la Capital Area Food Bank. appelle cela une crise cachée, « l’un de ces problèmes qui sont sortis de l’ombre pendant la pandémie ». Elle estime qu’au moins 30 % des étudiants sont en situation d’insécurité alimentaire.

Le département américain de l’Agriculture a assoupli les conditions d’éligibilité SNAP pour les étudiants universitaires pendant la pandémie, autorisant ceux qui bénéficient d’une aide financière sans soutien familial attendu et toute personne qualifiée pour les programmes travail-études, quelles que soient les heures travaillées. Les chercheurs estiment que jusqu’à 3 millions d’étudiants ont été ajoutés au programme en conséquence.

Mais avec la fin de l’urgence de santé publique, les étudiants qui recevaient déjà des prestations SNAP avaient jusqu’au 30 juin pour se recertifier et rester dans le programme selon les règles de l’ère de la pandémie. L’éligibilité élargie au SNAP ne durera qu’un an de plus, et l’ensemble du programme reviendra aux règles pré-pandémiques à différents moments au cours de l’année prochaine, en fonction des calendriers de chaque État.

« Au cours des deux prochains mois, des milliers d’étudiants pourraient potentiellement perdre l’accès à ce programme », a déclaré MacGregor Obergfell, directeur adjoint des affaires gouvernementales à l’Association des universités publiques et des concessions de terres. « Ça va arriver par vagues. »

Les règles élargies ne s’appliqueront pas à la classe de première année de cette année.

« Cela commence en quelque sorte cette catastrophe lente où nous revenons aux anciennes règles SNAP juste à un moment où, de toute évidence, le besoin en matière de sécurité alimentaire ne fait qu’augmenter », a déclaré Bryce McKibben, directeur principal des politiques et du plaidoyer à Temple University. Centre Espoir.

Des preuves anecdotiques suggèrent que la faim chez les étudiants augmente en raison de l’inflation, a déclaré Robb Friedlander, directeur du plaidoyer pour Swipe Out Hunger, qui se concentre sur l’insécurité alimentaire dans les collèges. « Nous avons certainement constaté une augmentation massive du niveau de besoin sur les campus, des États rouges aux États bleus », a déclaré Friedlander.

La prise de conscience croissante de l’ampleur du problème a conduit à la création de garde-manger sur les campus dans des centaines d’universités au cours de la dernière décennie. Mais bon nombre de ces garde-manger, y compris dans les grandes universités, sont entièrement financés par des dons, ce qui limite leur taille et leur ampleur.

Compte tenu des horaires irréguliers qui définissent souvent la vie des étudiants, certains garde-manger sur le campus ont développé des modèles de service 24 heures sur 24 qui ne nécessitent pas de personnel constant.

Lorsque Sais ne peut pas se déplacer pendant les heures normales, le garde-manger de l’État de Sacramento lui permet de commander des produits d’épicerie en ligne et de les récupérer dans un casier. À l’Université de Georgetown, le garde-manger financé par les donateurs est une pièce fermée à clé avec des étagères de nourriture et d’articles de toilette et un réfrigérateur pour les denrées périssables. Tous les étudiants qui demandent de l’aide reçoivent le code pour déverrouiller la porte et peuvent essentiellement aller et venir selon leurs besoins.

Maintenant, ces garde-manger se préparent à une nouvelle vague de besoins alors que les étudiants sont progressivement éliminés des listes SNAP. En avril, Swipe Out Hunger a publié un article avertissant les universités du pays de se préparer à un pic.

« Le trafic dans les banques alimentaires et les garde-manger augmente déjà alors que les États mettent fin tôt à leurs prestations SNAP d’urgence », a averti le groupe. « Lorsque ces prestations d’urgence prendront fin au niveau fédéral, préparez-vous à voir une augmentation similaire des besoins des étudiants dans les garde-manger du campus et d’autres programmes de solutions à la faim sur le campus. »

Même avec les directives d’entrée assouplies du SNAP, de nombreux étudiants se sont plaints d’obstacles bureaucratiques et d’une frustration générale dans la navigation dans le système. Lorsque Jessalyn Morales, étudiante au Lehman College dans le Bronx, s’est retrouvée dans une crise financière soudaine, il lui a fallu des mois et cinq demandes rejetées pour se qualifier pour le SNAP. Dans un cas, a-t-elle dit, sa candidature a été rejetée parce qu’elle ne travaillait pas suffisamment d’heures – ce qui aurait dû être impossible en vertu des règles de la pandémie.

Lorsque son dortoir du Lehman College a fermé ses portes l’automne dernier, les coûts de logement de Morales ont pratiquement doublé. Elle a survécu pendant des mois hors du garde-manger du campus et des restes de nourriture de ses colocataires.

« J’ai dû choisir entre payer mon loyer et pouvoir acheter de la nourriture pour la semaine », a déclaré Morales, 21 ans. « Beaucoup de mes amis ne connaissaient pas mon combat. C’est un peu difficile pour eux de le comprendre, à vrai dire.

Elle a commencé à recevoir des prestations SNAP en mai et dit qu’elle peut étendre son paiement mensuel de 260 $ en deux mois de nourriture si nécessaire, « parce que je suis devenue si douée pour les achats et la budgétisation ».

Sais et Morales, dans des entretiens séparés, ont utilisé le terme « mode de survie » pour décrire leurs réalités quotidiennes. Mais Obergfell, de l’association des universités publiques, a averti que le stress de ce type de survie a un effet secondaire – alimentant le désespoir parmi le sous-ensemble spécifique d’étudiants qui recherchent des diplômes supérieurs afin de briser le cycle de la pauvreté générationnelle.

« Nous devons aider ces étudiants à rester et à réussir à l’université », a-t-il déclaré. « Les élèves ont besoin que leurs besoins fondamentaux soient pris en charge avant de pouvoir être pleinement présents et actifs en classe.

Et comme le souligne Sais, la simple survie ne devrait pas vraiment être l’objectif.

« Parfois, j’aimerais prospérer plutôt que simplement survivre », a-t-il déclaré. « Se battre toute sa vie est juste fatigant. »

Morga a rapporté de New York.

Ashraf Khalil et Adriana Morga, Associated Press