Les étudiants seront confrontés à des retours échelonnés dans les universités après Noël dans le but d’éviter un pic de cas, a-t-il été révélé.

Les cours pratiques, tels que la médecine et les arts de la scène, reviendront normalement en janvier.

Cependant, les cours qui peuvent être enseignés en ligne, comme l’anglais et l’histoire, resteront en ligne jusqu’au 25 janvier au moins.

Certains étudiants ne retourneront pas sur le campus avant le 7 février au moins, selon la BBC.

Les étudiants universitaires se verront proposer des tests Covid après la fin du verrouillage en Angleterre hier, avant d’avoir une fenêtre de six jours pour rentrer chez eux pour Noël dans le cadre du plan d’évacuation du gouvernement.

Les étudiants se verront proposer deux tests Covid à flux latéral à leur retour.

Cette décision a été bien accueillie par certains chefs d’université, y compris la chef du groupe University Alliance, Vanessa Wilson, qui a déclaré que cette décision apportait une « clarté » au prochain mandat, rapporte la BBC.

La ministre des Universités, Michelle Donelan, a également déclaré que le plan «permettrait un retour plus sûr pour tous les étudiants».

Ils prendront les prélèvements entre le 30 novembre et le 6 décembre. Une fenêtre de voyage est maintenant ouverte aux étudiants pour leur permettre de rentrer chez eux. On espère que le plan réduira le risque de transmission.

Les universités anglaises ont été invitées à passer de l’enseignement en personne à des cours en ligne d’ici début décembre, puis à fixer des dates de départ échelonnées entre le 3 et le 9 décembre pour permettre aux familles de se réunir.

Jo Grady, secrétaire général de l’Université et du College Union, a souligné plus tôt ce mois-ci le calendrier serré d’un mouvement de masse de personnes, ajoutant: « Le fait de ne laisser qu’une semaine à environ un million d’étudiants pour voyager à travers le pays laisse peu de place à l’erreur. »

Le gouvernement a déclaré que les tests Covid-19 seraient proposés au plus grand nombre d’étudiants possible avant qu’ils ne rentrent chez eux, mais que la création d’une capacité de test sera une « entreprise massive », a déclaré un doyen exécutif de l’Université de Durham plus tôt ce mois-ci.

Les étudiants auront suffisamment de temps pour terminer la période d’auto-isolement et rentrer chez eux pour Noël s’ils sont testés positifs au virus avant la fenêtre de voyage.

Les étudiants à qui on dit de s’auto-isoler parce que l’un de leurs colocataires a été testé positif pourront terminer la période d’isolement loin de l’université s’ils sont testés négatifs pour le coronavirus.

Plus tôt ce mois-ci, l’Université de Durham a lancé un projet pilote de test rapide de Covid-19 – notamment l’identification de ceux qui pourraient être infectieux mais qui ne présentent aucun symptôme.

Les tests d’écoulement latéral, qui donnent des résultats en seulement 30 minutes, utilisent un prélèvement nasal et nasal et sont auto-administrés.

Après un projet pilote volontaire, l’université examine maintenant s’il est possible de déployer des tests de masse dans l’ensemble de l’établissement avant Noël.