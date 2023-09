Nouvelles

Les étudiants acquièrent une expérience pratique de la technologie agricole

Plus de 160 élèves du secondaire du centre du Wisconsin ont reçu mercredi une exposition pratique à la technologie agricole. Melissa Heise de Swiderski Equipment à Mosinee explique à Brownfield que sa journée d’exploration des technologies agricoles cible les étudiants de la ferme et d’ailleurs pour découvrir comment la haute technologie change l’agriculture. « Il y a tellement d’opportunités dans l’agriculture et il n’est pas nécessaire d’avoir une formation agricole ou d’avoir grandi dans une ferme pour travailler dans ces domaines. Nous espérons donc peut-être enthousiasmer certains de ces enfants à propos de certaines opportunités une fois qu’ils auront voyez comment la technologie est utilisée.

Heise dit qu’il est important d’intéresser la prochaine génération aux carrières agricoles. « Et nous offrons aux étudiants la possibilité de suivre un stage ici. Nous faisons des stages. Je pense qu’une fois que les étudiants commencent vraiment à découvrir les opportunités qui s’offrent à eux, ils sont assez étonnés de ce qu’ils peuvent faire.

Une partie du programme de mercredi comprenait la présentation officielle d’un simulateur d’équipement au programme Mosinee FFA de New Holland, Raven Industries et Swiderski Equipment. « Ils reçoivent un simulateur d’apprentissage pratique afin qu’ils puissent en apprendre davantage sur des choses comme l’autoguidage, comme le GPS, et comment l’équipement utilise la technologie pour fonctionner plus efficacement et avec plus de précision. »

La section Mosinee FFA était l’une des cinq seules du pays à soumettre une candidature gagnante pour les outils de formation.

AUDIO : Melissa Heise discute de la Journée d’exploration des technologies agricoles avec Larry Lee de Brownfield