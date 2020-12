L’utilisation de la conception à l’échelle animale pour prévenir les blessures par impact sur les humains et l’utilisation du gaspillage alimentaire pour réduire l’effet du plastique sur l’environnement ne sont que quelques moyens par lesquels les étudiants s’attaquent aux problèmes mondiaux.

Le Global Grad Show s’est tenu dans le Design District de Dubaï. De retour pour sa sixième édition, l’événement a présenté 50 projets d’étudiants s’attaquant à des problèmes rencontrés par les communautés du monde entier. Ces projets ont été présélectionnés parmi 1 600 candidatures provenant de 270 universités dans 60 pays.

Les projets soumis ont donné un aperçu des principales préoccupations de la recherche universitaire à travers la planète. Ils ont été classés dans les 5 catégories suivantes:

Vivre avec la maladie et le handicap.

Faire face à un monde complexe.

Sauver et protéger les vies vulnérables.

Nettoyer une planète remplie de déchets.

Soutenir l’expérience urbaine.

Lors de l’édition de cette année du Global Grad Show, la majorité des soumissions relevaient de deux catégories, «Vivre avec la maladie et le handicap» et «Faire face à un monde complexe».

Lorsqu’Euronews s’est entretenu avec Tadeu Baldani Caravieri, directeur général de Global Grad Show, il a déclaré: « Notre objectif est le travail des étudiants universitaires qui recherchent des solutions aux problèmes sociaux et environnementaux. Donc, au tout début de la pandémie, nous avons réalisé que nous avait un groupe de personnes très solide dont le travail consiste à trouver des solutions aux défis complexes auxquels l’humanité est confrontée « .

Vivre avec la maladie et le handicap

Pour faciliter la navigation dans les grands hôpitaux, une équipe d’étudiants de l’école indienne de design et d’innovation a développé DISHA. Il s’agit d’un appareil biodégradable portable qui facilite la navigation sans compter sur le GPS. Le patch d’aspect futuriste est fabriqué à partir de protéines de soie et dispose de lumières LED qui dirigent ses utilisateurs vers leur destination.

De l’Université des beaux-arts et du design de Muthesis en Allemagne, Felicitas Muschalla et Jadwiga Slezak ont ​​conçu le «Health Hub». Il utilise la technologie de l’IA pour améliorer l’efficacité de l’allocation des ressources dans les salles d’accidents et d’urgence des hôpitaux. Il permet la répartition des patients d’une manière qui minimise les temps d’attente et garantit que le bon personnel est déployé là où c’est nécessaire.

Faire face à un monde complexe

La surconsommation des médias sociaux a un effet important sur la santé mentale. Pour lutter contre ce problème, des étudiants du Samsung Art and Design Institute ont développé «Pause Pillow». Le «Pause Pillow» vise à réduire l’anxiété numérique et à permettre aux gens de récupérer leur sommeil si nécessaire au lieu de faire défiler sur les smartphones. Lorsque la pression est exercée sur l’oreiller, il envoie un signal qui perturbe les réseaux Wi-Fi, empêchant les smartphones d’accéder à Internet.

Sauver et protéger les vies vulnérables

1,1 milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable dans le monde. Naoki Hamasaki, étudiant en conception de produits de l’Université du Staffordshire, s’attaque à ce problème. Une solution possible à ce problème est

«Hamon». Un récipient et un dispositif de purification d’eau conçus pour contenir, transporter et purifier l’eau pour les communautés dans le besoin.

Natalie Kerres de l’Imperial College de Londres s’est inspirée de la nature pour sa soumission au Global Grad Show. «SCALED» est un système portable de protection flexible qui prend la conception structurelle des écailles d’animaux. En utilisant cela, elle vise à prévenir l’hyperextension et les blessures par impact sur les humains.

Nettoyer une planète remplie de déchets

Le gaspillage alimentaire représente 64% de la municipalité thaïlandaise. À l’Université de Chiang Mai, Nanticha Sinthuchai a développé un nouveau sac à déchets durable pour chiens. «The Dog Poop Scooper» combine des fibres de fruits et d’autres ingrédients bioplastiques dans un petit sac solide mais flexible.

Soutenir l’expérience urbaine

Les «écosystèmes alternatifs» sont l’idée originale de l’étudiante des Émirats arabes unis, Rana Salah de l’université américaine de Sharjah. Son projet examine le processus de dessalement par osmose inverse et comment cela pourrait aider à construire des structures.

La masse qui est développée organiquement par ce processus pourrait alors être façonnée pour créer un système spatial qui peut être habité dans un cadre structurel.

Financement

Le jury qui décide des produits gagnants sont de grandes sociétés d’investissement qui peuvent fournir les connaissances et les fonds nécessaires pour mettre ces concepts sur le marché.

Mohammed al Shehhi, PDG d’ARM Holding, supervise le potentiel des étudiants et du programme. Il a déclaré à Euronews: «J’ai vraiment, vraiment été séduit par la quantité de créativité et d’innovation que ces étudiants universitaires ont de l’Amérique au Mexique en passant par l’Europe, la Chine, l’Inde et le Moyen-Orient. Quand j’ai rejoint ARM Holding et que j’ai relooké notre investissement stratégie, j’ai tout de suite pensé à avoir un fonds pour les soutenir ».

Près de 2,3 millions d’euros ont été promis l’année dernière pour un fonds de 10 ans destiné à aider les étudiants du programme Global Grad Show. Des formations commerciales, du mentorat, des opportunités de réseautage et du financement seront accordés aux projets retenus. Cela les aidera à progresser pour se lancer sur leurs marchés respectifs.