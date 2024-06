Les études sur les superaliments suggèrent que cela pourrait réduire de moitié votre risque de cancer

Au fil des années, des scientifiques marginaux ont affirmé que divers composés présents dans les aliments quotidiens pouvaient aider à prévenir le cancer.

Des composés phytochimiques présents dans les fruits aux oméga-3 présents dans les noix, les idées populaires sur les aliments qui combattent le cancer ont disparu.

Désormais, les projecteurs semblent être tournés vers un légume improbable : champignons.

Un tweet intrigant publié par la coach en nutrition Lori Shemek a partagé les détails d’une étude impliquant près de 20 000 personnes qui semblait suggérer que manger un seul champignon par jour pourrait réduire de près de moitié le risque de développer tous les cancers.

‘Cancer déteste absolument les champignons », a écrit Shemek, qui n’est pas médecin.

Cette affirmation semble tirée par les cheveux, mais des études récentes semblent suggérer que certains types de champignons comestibles pourraient être utiles dans la lutte contre les cellules cancéreuses. Alors devrions-nous augmenter notre teneur en champignons ?

La queue de dinde est un champignon rayé coloré qui pousse sur des bûches mortes dans les forêts du monde entier.

Les champignons shiitake préfèrent pousser dans les climats chauds, humides et tropicaux. On les trouve couramment sur les chênes et les châtaigniers en Asie.

Environ 20 millions de cas de cancer ont été diagnostiqués en 2022, mais ce nombre devrait atteindre plus de 35 millions de cas d’ici 2050, selon l’American Cancer Society.

Les champignons sont utilisés depuis des siècles par les médecins asiatiques dans l’espoir de traiter un certain nombre de problèmes de santé. Des extraits de champignons queue de dinde et de champignons shiitake sont actuellement approuvés pour traiter le cancer au Japon et en Chine.

Les médecins américains se sont sensibilisés à cette tendance à l’aube du 21e siècle, tandis qu’une série d’études ont mis les légumes sur le devant de la scène ces dernières années.

L’une est l’examen de 2021 auquel fait référence la coach en nutrition Lori Shemek, menée par des experts de Université d’État de Pennsylvanie.

Les scientifiques ont examiné 19 études antérieures sur de nombreuses variétés de champignons et ont découvert que manger 18 grammes de n’importe quel champignon par jour pourrait réduire de 45 % le risque de développer tous les cancers.

Cela représente environ un champignon de Paris de taille standard par jour.

Cependant, sur les 19 études analysées, seules 11 contrôlaient d’autres facteurs qui auraient pu influencer le risque de cancer, comme l’exercice, le poids ou d’autres choix alimentaires.

Et il est probable que ceux qui suivent un régime riche en champignons mangent également d’autres légumes et fruits, ainsi que de l’exercice, ce qui signifie que leur faible risque de cancer peut provenir d’autres éléments de leur mode de vie.

Sur les 270 champignons potentiellement utiles, seuls 32 ont démontré des avantages scientifiques en laboratoire, comme le montrent la plupart des preuves.

Et sur ces 32, seuls 11 ont été testés sur des personnes, selon un bilan 2022 de scientifiques indiens et belges.

Cette revue a conclu que cinq sortes de champignons sont les plus prometteuses : le shiitake, la queue de dinde, le reishi, le chapeau blanc et le maitake.

On pense que les vitamines et les antioxydants présents dans ces cinq champignons pourraient aider à protéger contre le cancer en atténuant l’effet des radicaux libres, des molécules qui endommagent notre ADN et nos cellules.

Ceux-ci comprennent les vitamines B, D, le sélénium et la niacine, ainsi que deux composés peu connus appelés ergothionéine et lentinane.

Par exemple, une étude de 2011 a suggéré que la prise d’extrait de reishi pendant un an pourrait réduire le risque de développer un cancer du côlon.

Pour ce faire, les chercheurs ont étudié 225 Japonais présentant des cellules anormales dans leur côlon, appelées polypes. Les polypes sont des cellules anormales qui se transforment en tumeurs cancéreuses dans environ 10 % des cas.

À la fin de l’année, les personnes qui prenaient de l’extrait de reishi présentaient globalement moins de polypes que celles qui n’en prenaient pas.

Cela suggère que l’extrait pourrait aider à prévenir le cancer du côlon, aux États-Unis. L’Institut national du cancer a écrit.

Cependant, cela a été réalisé sur un petit groupe de personnes et n’a pas été testé à nouveau de cette manière. On ne sait pas non plus si les chercheurs ont contrôlé d’autres facteurs qui auraient pu influencer leurs polypes, comme la génétique, le régime alimentaire ou les programmes d’exercice.

Les preuves de l’existence du reishi sont globalement rares, ce qui explique pourquoi aucune agence de réglementation américaine n’a approuvé le champignon pour le traitement ou la prévention d’une quelconque condition médicale, selon le NCI.

Une grande partie de l’intérêt pour le champignon de queue de dinde réside dans les effets d’un composé qui peut être distillé à partir du champignon appelé polysaccharide K (PSK).

Des scientifiques japonais suggèrent que la PSK pourrait aider le corps à produire un plus grand nombre de protéines qui luttent contre les envahisseurs nuisibles comme les virus ou le cancer.

Lorsqu’ils ont été pris en association avec d’autres traitements, comme la chirurgie ou la chimiothérapie, les personnes qui ont pris des suppléments de PSK dans environ 20 études différentes étaient moins susceptibles d’avoir des cancers récurrents de l’estomac, colorectal et du poumon que celles qui prenaient seuls des traitements traditionnels. selon le NCI.

Mais ces études n’incluaient que de petits groupes de personnes, étaient principalement réalisées en Asie, montraient des bénéfices minimes et la plupart ne prenaient pas en compte d’autres influences potentiellement bénéfiques.

Au total, cette étude et d’autres n’ont pas fourni de preuves irréfutables que les champignons peuvent traiter ou protéger contre le cancer, a déclaré le Dr Liz O’Riordan, chirurgienne spécialisée dans le cancer du sein. a déclaré à l’Irish Examiner.

«Nous savons qu’avoir un poids santé et faire de l’exercice peut réduire de moitié le risque de cancers les plus courants.» Cependant, il n’existe aucune preuve indiquant que les champignons réduiraient votre risque ou que la consommation de soja réduirait votre risque de cancer », a déclaré le Dr O’Riordan.

C’est toujours une bonne chose d’avoir un régime alimentaire plus nutritif, mais il est peu probable, sur la base des preuves actuelles, que les champignons soient une solution miracle, a-t-elle suggéré.

Donc, ajouter des champignons à votre alimentation si vous souhaitez obtenir plus de nutriments n’est pas une mauvaise idée, mais les autorités américaines préviennent que vous ne devriez pas vous y fier.

« Les patients liront ces blogs et podcasts, dépenseront de l’argent en suppléments et éviteront le sucre ou achèteront des champignons Turkey Tail en pensant qu’une personne a dit que cela les guérirait ou réduirait le risque », a déclaré le Dr O’Riordan, « et non on soutient la science.