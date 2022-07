Les études sur le virus des chauves-souris soulèvent des questions sur le bricolage en laboratoire

Certaines études ont repris ces dernières années. Mais le Dr Relman de Stanford et d’autres se sont plaints que la réglementation actuelle n’est pas assez transparente.

Le Dr Eloit a déclaré qu’un comité de l’Institut Pasteur qui examine les recherches biologiques potentiellement risquées a autorisé la proposition de son équipe d’étudier les nouveaux virus de chauve-souris. Les scientifiques ont ensuite mené leurs expériences au même niveau de sécurité que leurs autres travaux avec les coronavirus, connus sous le nom de niveau de biosécurité 3, ou BSL-3.

Le Dr Tom Inglesby, directeur du Johns Hopkins Center for Health Security de la Bloomberg School of Public Health, a déclaré qu’il était bon que les scientifiques réfléchissent à ces risques potentiels. Mais il a également dit qu’il voulait voir une justification claire pour décider que six passages étaient sûrs.

“Il n’est pas possible de savoir à l’avance si ces expériences conduiraient à des virus plus transmissibles ou plus virulents”, a-t-il déclaré. “Il n’y a pas de règle absolue selon laquelle six sont sûrs et plus ne l’est pas.”

Mais Thomas Peacock, virologue à l’Imperial College de Londres, a déclaré qu’il pensait que le Dr Eloit et ses collègues avaient été suffisamment prudents. Dans des études antérieures, a-t-il souligné, les chercheurs avaient découvert que les anticorps produits par des personnes lors d’infections à Covid étaient très puissants contre BANAL-236. Cela signifiait très probablement que si le virus s’échappait d’un laboratoire, il ne pourrait pas se propager très loin.