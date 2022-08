Les êtres chers laissent plus que des souvenirs en chacun de nous – Shaw Local

Cela est arrivé à nouveau.

J’ai eu un de ces moments où vous voulez appuyer sur “pause” sur la télécommande et savourer les mots. Mais je n’étais pas seul.

J’ai donc attrapé un crayon et du papier et j’ai noté un petit rappel : “1883 – Épisode 6”.

Le drame occidental “1883” – une préquelle de la série “Yellowstone” (famille Dutton) – regorge d’écriture et d’acteurs de qualité.

J’ai été attiré par un peu de sagesse mondaine délivrée par l’un des personnages principaux, Shea Brennan, un vieux cow-boy croustillant et ancien capitaine de l’armée de l’Union.

Il dirige un train de wagons d’immigrants allemands vers l’ouest – et d’ancêtres de la famille Dutton. Il porte un chagrin constant, la perte de sa femme et de sa fille de la variole.

Il partage son chagrin avec la jeune Elsa Dutton, qui a perdu un être cher.

Shea : « Je sais ce que tu ressens. Beaucoup de gens vont vous le dire. Que ce soit la vérité ou non, je ne sais pas. Mais je sais que c’est vrai quand je le dis.

“Je me suis assis juste là où vous êtes assis, pensant la même chose. Je pense que je ne veux pas vivre sans eux. Je ne vois pas l’intérêt. Toujours faire la plupart des jours. Mais je suis là, vivant sans eux.

Elsa : “Pourquoi ?”

Shea: “Eh bien, mes raisons sont différentes des vôtres. Je n’ai plus personne qui m’aime. Tu fais. Je vais te dire un secret. Je vais vous dire pourquoi je respire encore aujourd’hui.

“Je me dirige vers l’océan.”

Elsa : “L’océan ?”

Shea : « Un éclaireur Apache m’a dit une fois que lorsque vous aimez quelqu’un, vous échangez des âmes avec lui. Ils obtiennent un morceau de vous; vous obtenez un morceau du leur. Mais quand votre amour meurt, un petit morceau de vous meurt avec eux. C’est pourquoi tu as si mal.

«Mais ce petit morceau de lui est toujours à l’intérieur de vous, et il peut utiliser vos yeux pour voir le monde.

“Alors, j’emmène ma femme à l’océan, et je vais m’asseoir sur la plage et la laisser voir. C’était son rêve. Et je vais la voir. C’est mon rêve. …”

Je me retrouve à recueillir des citations qui traitent de la perte d’êtres chers. Je pense que je suis toujours à la recherche de moyens de réconforter les autres… et moi-même.

Les paroles de Shea sonnent juste : “Quand votre amour meurt, un petit morceau de vous meurt avec lui.”

J’ai perdu beaucoup de pièces ces dernières années. Une partie de la vie est la mort.

Mais quelle merveilleuse pensée, que ceux qui sont passés restent en nous… parce que nous avons partagé des morceaux de notre âme. Notre être. Notre essence. Cela ressemble à une étape au-dessus des souvenirs que nous gardons.

Lors des fêtes, des anniversaires et autres événements familiaux, il est courant que quelqu’un dise : « Maman et papa auraient adoré cette journée. Ce moment. Voir ça. Être ici.”

Et s’ils le sont ? À l’intérieur de toi. Regarder à travers vos yeux. Entendre ce que vous entendez.

C’est fou ? Pas plus fou que d’autres choses auxquelles nous croyons et espérons.

Et il est facile de croire en des choses qui semblent justes.

