Les étourneaux de Rome créent un spectacle époustouflant – et un énorme gâchis

ROME — À cette époque de l’année à Rome, le ciel du soir est une merveille.

Juste avant le coucher du soleil, là parmi les coupoles, des étourneaux se massent par centaines de milliers, exécutant une danse aérienne. Ils plongent et montent, se regroupent et s’étalent. Vues du sol, leurs paraboles éphémères ressemblent à des coups de pinceau calligraphiques.

Mais quand le soleil se couche, la magie s’arrête. Les oiseaux descendent et font des ravages.

Ils passent leurs nuits perchés, parfois par milliers à un arbre et surchargeant les branches. Ils font caca de manière prolifique et leurs excréments – grâce à leur régime alimentaire riche en olives – sont huileux et lisses. Ces excréments peuvent provoquer des fermetures de rues et des accidents de moto. Ils peuvent enterrer des voitures, des arrêts de bus, des auvents commerciaux, même des pierres tombales, sous un revêtement Jackson Pollock noir et blanc.

“Fumier abondant”, le département de l’environnement de Rome l’a appelé dans un rapport sur les étourneaux.

Les étourneaux laissent derrière eux des grenades à moitié mangées à la périphérie de Rome. Un banc est recouvert d’excréments d’étourneaux dans la banlieue d’EUR. Haut: Les étourneaux laissent derrière eux des grenades à moitié mangées à la périphérie de Rome. Bas: Un banc est recouvert d’excréments d’étourneaux dans la banlieue d’EUR.

Le contraste entre le murmure saisissant de 30 minutes et le désordre qui s’ensuit crée une relation difficile entre les étourneaux et leur maison d’hiver choisie.

Pour les Romains, la vie serait un peu plus commode si les oiseaux allaient ailleurs. Mais ce qui est devenu de plus en plus évident, au milieu des tentatives de gestion des oiseaux, c’est que les étourneaux ont plus leur mot à dire que les gens.

“Il est impossible de déplacer autant d’animaux”, a déclaré Alessandro Montemaggiori, ornithologue à l’Université La Sapienza de Rome.

Les étourneaux sont l’une des espèces d’oiseaux les plus communes au monde, mais Rome se distingue en Europe comme l’un de leurs principaux points de rassemblement. Les étourneaux y migrent chaque année depuis les années 1920, attirés par la douceur du climat. La circulation, les surfaces pavées et les lumières la rendent plusieurs degrés plus chaude que même la campagne environnante.

Les oiseaux s’aventurent vers le sud depuis l’Allemagne, la Hongrie et jusqu’à la Russie, arrivant en octobre et novembre et restant quelques mois. Pendant la journée, ils font la navette en dehors de la ville, à la recherche de terres agricoles et d’oliveraies.

Des étourneaux dorment dans un pin de la Piazza dei Cinquecento à Rome, où les bus contribuent à générer de la chaleur. Lignes électriques le long du Raccordo Anuale, ou la rocade de Rome, qui traverse les zones où les étourneaux cherchent de la nourriture le matin. Haut: Des étourneaux dorment dans un pin de la Piazza dei Cinquecento à Rome, où les bus contribuent à générer de la chaleur. Bas: Lignes électriques le long du Raccordo Anuale, ou la rocade de Rome, qui traverse les zones où les étourneaux cherchent de la nourriture le matin.

Ils rentrent à Rome, le ventre plein, peu après 16 heures. Ils se rencontrent dans le ciel.

Les oiseaux se déplacent avec une telle synchronicité qu’un ornithologue britannique pionnier, Edmund Selous, a émis l’hypothèse que les étourneaux étaient télépathes.

Les experts modernes ont conclu que les mouvements ne sont pas orchestrés par un seul leader, mais plutôt par une réaction en chaîne d’influences microsecondes. Giorgio Parisi, un physicien lauréat du prix Nobel, a découvert que chaque oiseau interagit avec six ou sept autres étourneaux dans son voisinage immédiat. Dans une interview, Parisi a déclaré que les oiseaux avaient tendance à se déplacer dans une formation qui ressemblait à une “crêpe”. Mais son changement de forme semble plus spectaculaire depuis le sol, selon l’angle de la crêpe dans le ciel.

“C’est basé sur la perspective”, a-t-il déclaré.

Les murmures fonctionnent comme des signaux pour les oiseaux qui reviennent – un moyen pour les étourneaux, qui sont très sociables, de se rassembler.

L’ornithologue Alessandro Montemaggiori garde un spécimen d’étourneau sur son bureau. De nombreux Romains sont fascinés par les oiseaux et leurs formations aériennes. Haut: L’ornithologue Alessandro Montemaggiori garde un spécimen d’étourneau sur son bureau. Bas: De nombreux Romains sont fascinés par les oiseaux et leurs formations aériennes.

Mais on pense aussi qu’ils ont un but défensif. Avec autant d’oiseaux tourbillonnant ensemble, il est difficile pour un prédateur, comme un faucon pèlerin, de se verrouiller sur une cible. Les faucons sont des ennemis redoutables, capables d’atteindre 200 mph dans les airs. Une petite population de faucons vit toute l’année à Rome. D’autres migrent vers le sud avec les étourneaux.

“Quand vous voyez les étourneaux faire ces boules serrées, cela signifie qu’il y a un faucon à côté d’eux”, a déclaré Montemaggiori, l’ornithologue. « C’est la force du nombre. C’est leur succès. »

Lors de courses à l'aube ou de promenades le soir, les Romains captent les murmures pour les partager sur les réseaux sociaux.

Alors que le soleil se couche à Rome la plupart des jours d’hiver, de petites équipes de travailleurs enfilent des blouses de protection blanches et attrapent leurs porte-voix. Ils font partie d’un programme, déployé dans tout Rome, pour déranger les étourneaux et les empêcher de se percher là où ils causent le plus de nuisances.

“Si nous pouvons les déplacer vers une zone plus verte, alors c’est une victoire”, a déclaré l’une des travailleuses, Alexia Ferrantini, peu après avoir mis des piles neuves dans un lecteur de musique connecté à un porte-voix.

Lorsque le Washington Post a intégré une équipe de travail fin décembre, les oiseaux avaient pris l’habitude de se rassembler dans un endroit particulièrement gênant : EUR, une banlieue conçue comme une pièce maîtresse fasciste par Benito Mussolini qui sert aujourd’hui de plaque tournante pour le siège social.

Une fin d’après-midi, les oiseaux sont arrivés au-dessus d’EUR en si grand nombre qu’ils ont assombri prématurément le ciel. À 16 h 35, ils ressemblaient à un raz de marée aérien, et même alors, de plus en plus d’oiseaux – revenant tard de leur campagne pour se nourrir – continuaient à rejoindre la masse.

Au niveau du sol, les équipages attendaient de voir quels arbres les oiseaux choisiraient pour leur perchoir. À 4 h 58, les oiseaux ont commencé à descendre en colonnes étonnantes, s’entassant si abondamment dans les branches qu’il semblait que certains arbres avaient soudainement pris vie.

Des travailleurs munis de mégaphones ont tenté de déplacer les étourneaux vers des gîtes moins gênants. Les étourneaux planent au coucher du soleil au-dessus du centre des congrès du quartier EUR de Rome. (Federica Valabrega pour le Washington Post) Haut: Des travailleurs munis de mégaphones ont tenté de déplacer les étourneaux vers des gîtes moins gênants. Bas: Les étourneaux planent au coucher du soleil au-dessus du centre des congrès du quartier EUR de Rome.

Les ouvriers ont décollé, pointant leurs porte-voix vers le haut.

“Screeeech. Screeeeech », a répété la bande originale du mégaphone.

Le bruit était strident, projetant une sorte de terreur gutturale : c’était l’enregistrement d’un étourneau en détresse. Le bruit a fait écho dans les bâtiments de sorte que tout l’EUR – dans son bourdonnement de trajet – semblait laisser échapper des cris étranges. La tactique a fonctionné : les oiseaux, sentant apparemment que l’un des leurs signalait un danger, ont continué à s’envoler, à la recherche de nouveaux lieux de repos.

“Vous pouvez voir qu’ils sont agités”, a déclaré Ferrantini.

Bientôt, les oiseaux se sont déplacés ailleurs.

Les étourneaux sont communs dans toute l’Amérique du Nord, et Washington a même essayé à un moment donné de pulvériser du brouillard irritant pour les yeux dans les arbres. (La solution ne s’est avérée que temporaire.) D’autres parties du monde ont trouvé les étourneaux si gênants qu’ils ont essayé de les tuer avec du poison. Mais les experts disent que les oiseaux sont si adaptables et ont de toute façon une durée de vie si courte que l’abattage a tendance à ne pas bien fonctionner.

Au petit matin, les étourneaux quittent la protection des pins de Rome pour une journée de nourrissage à la campagne.

Rome, depuis les années 1990, utilise les appels de détresse enregistrés, une stratégie conçue par Bruno Cignini, un chef de longue date du département environnemental de la ville. Cignini a emprunté un étourneau à un centre qui réhabilite les animaux blessés, l’a amené à son bureau et a enregistré son bruit lorsqu’il réagissait au stress. Par essais et erreurs, Cignini a trouvé les parties de l’enregistrement qui s’enregistraient plus viscéralement avec d’autres oiseaux.

En règle générale, après trois jours d’audition des bruits à un endroit donné, les étourneaux abandonnent le site de repos jusqu’à au moins la saison suivante.

“Auparavant, ils étaient principalement dans le centre-ville, et maintenant ils sont un peu poussés vers les banlieues”, a déclaré Cignini.

Dans les années 1980, a déclaré Montemaggiori, certains administrateurs de Rome ont suggéré d’essayer d’élargir la population de faucons comme moyen de lutter contre les étourneaux.

Mais on s’est vite rendu compte que les faucons se nourrissent d’un seul oiseau par nuit.

“Pouvez-vous imaginer combien de faucons nous aurions besoin?” dit Montemaggiori.

