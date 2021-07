Les étourdisseurs Casa Amor de Love Island révélés – et ils ont pour mission de voler Kaz et de laisser Millie le cœur brisé

La Casa Amor de LOVE Island est appréciée des téléspectateurs, mais détestée par tous les insulaires qui pensent que la tête de leur partenaire est sur le point de tourner.

Nous pouvons maintenant révéler six des étourdisseurs qui inonderont la villa et briseront potentiellement ces relations.

Les garçons et les filles seront soudainement séparés avec un ensemble emmené dans la luxueuse Casa Amor – qui signifie Love House en espagnol – dans l’espoir qu’ils s’éloignent.

Mais est-ce que leurs têtes vont tourner la tête devant ce beau lot de nouveaux insulaires ? Que le drame commence…

Marie Bedford

ITV

Mary Bedford de Casa Amor se bat pour l’homme de Millie, Liam[/caption]

Mannequin, 22 ans, de Wakefield

Attention à Millie Court, car Mary ici ne vise qu’un seul gars.

Elle a dit : « Liam est tout simplement magnifique. Il mesure 6 pieds 6 pouces pour commencer, il a l’air vraiment old-school, comme un gentleman. Et il a fondamentalement le même âge que moi.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle allait aborder l’opération Bag The 21-Year-Old, elle a répondu: «Je vais juste y entrer, voir ce que Liam ressent réellement pour Millie, puis réévaluer.

«Je ne suis certainement pas du genre à le mettre en place. Je vais juste flirter un peu et voir comment ça se passe. C’est tout le but n’est-ce pas ? Si j’y vais et que j’aime vraiment Liam, je devrai marcher sur les pieds de Millie.

Mary a ajouté : « Si tous les garçons sont accouplés, vous marcherez sur les pieds. Si je pouvais m’en tirer sans avoir de conversation, je le ferais probablement car je déteste la confrontation, mais si j’en avais besoin, je le ferais.

Un conseil : il vaut probablement mieux ne pas trop mentionner les orteils devant Jake.

Medhy Malanda

ITV

Medhy joue au football américain – et prévoit de marquer avec Kaz[/caption]

Joueur de football américain, 24 ans, originaire de Luton (mais d’origine belge)

Kaz Kamwi semble aimé et installé – mais peut-être pas pour longtemps si l’homme de la montagne Medhy parvient à ses fins.

Interrogé sur sa première cible dans la villa, il a répondu avec hésitation : « Certainement Kaz. La personnalité de Kaz est fougueuse, elle a de l’énergie, elle est drôle et elle a un beau sourire et c’est une gentille fille en général.

Mais, couvrant ses paris, il a ajouté: « Et Millie a l’air d’être une gentille fille et elle est évidemment aussi belle. »

Insistant sur le fait qu’il n’a pas peur de déclencher le chaos de Casa Amor, il a ajouté : « Marcher sur les pieds n’est même pas une question ! Cela fait partie du jeu.

« Si vous n’êtes pas content de vous faire marcher sur les orteils, ne venez pas au spectacle – surtout quand il s’agit de Casa Amor. »

Kaila Troie

ITV

Kaila Troy a pour mission de faire vibrer la Casa lorsqu’elle rejoindra la semaine prochaine[/caption]

DJ international, 28 ans, Dublin

Beaucoup d’insulaires ont été un peu déprimés ces derniers temps (soirée, Toby!) Et la fêtarde Kaila pourrait être celle qui leur remontera le moral.

Elle promet : « Je pense que mon truc de fête, c’est que je suis le DJ et que je suis le genre de la vie de la fête. Je crée la fête.

Mais elle a également pour mission de se faire un homme, expliquant: «Les rencontres dans la vraie vie ne m’ont pas du tout rendu service. Je l’ai eu. »

Eh bien, bonne chance avec ce lot – certains d’entre eux ne semblent même pas vouloir être en couple !

Harry Jeune

ITV

Confiant, Harry a rejoint l’émission via Tinder – et veut balayer pour Kaz[/caption]

Vendeur automobile, 24 ans, Glasgow

Obtenez ceci, les gars. Le jeune Harry Young est le tout premier insulaire à être recruté via Tinder – espérons donc qu’il ressemble à sa photo !

Comme Medhy, il estime qu’il pourrait avoir une chance avec Kaz, en disant : « Elle a toujours été dans mon top trois. Mais une fois que je suis là-bas et que je parle avec les gens, cela pourrait changer.

Parlant de briser les cœurs dans l’autre villa, il a déclaré: «Cela fait partie d’entrer là-bas.

« Les gens seront potentiellement couplés, donc si vous voulez obtenir ce que vous voulez et ou si vous avez un lien avec quelqu’un, vous devrez marcher sur les pieds ou ébouriffer quelques plumes. »

Salma Naran

ITV

Salma Naran dit qu’elle n’aime pas les conflits – mais elle entre dans une zone de guerre[/caption]

Mannequin et influenceuse, 20 ans, Dublin

Salma ici n’a jamais été amoureuse – alors quel meilleur endroit pour commencer que le champ de bataille absolu du carnage désordonné des garçons qu’est Casa Amor?

Elle a dit : « C’est l’atmosphère parfaite, vous n’avez pas les distractions du monde extérieur.

« On dirait que le temps passe vite dans le bon sens – c’est comme, est-ce que tu m’aimes vraiment ou pas ? Dans le monde réel, c’est tellement fade. Avec ça, c’est juste que vous devez savoir.

Elle a ajouté : « Je n’aime pas la confrontation. Je suis une personne très fougueuse mais je ne commencerais jamais quelque chose juste parce que. Si je suis confronté, je deviendrais probablement fougueux. Je ne dérange pas les gens s’ils ne me dérangent pas.

Préparez-vous à être dérangé !

Matthieu MacNabb

ITV

Matthew MacNabb est énorme et déchiré – mais sera-t-il populaire auprès des filles ?[/caption]

Consultante marketing, 26 ans, Belfast

Matthew, qui mesure 6 pieds 6 pouces, est susceptible d’être un grand succès auprès des filles, expliquant: « Je suis très décontracté dans le sens où j’aime rire et je ne me soucie pas trop de ce que les gens pensent. »

Il a ajouté qu’il n’avait pas peur de rompre les relations florissantes de la villa, déclarant avec désinvolture : « Je n’aurai pas vraiment de problème avec ça.

« Les gars ne connaissent pas les filles depuis si longtemps, donc ce n’est pas vraiment un gros problème. Je suis sûr que s’ils ont un problème, ils m’approcheront.

Vu ta taille, fils, peut-être pas.