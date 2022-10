Les étourdissants de référence qui ont tué le retour de Hampton

Slayyys au bord de la mer!

L’illustre université de Hampton est connue pour son pedigree de la ligue Black Ivy, son campus époustouflant (où une partie de “A Different World” a été filmée) et ses magnifiques diplômés qui sont retournés dans leur illustre maison au bord de la mer pour célébrer le premier retour à la maison de la HBCU privée depuis 2019.

Fondée en 1868 sous le nom de Hampton Agricultural and Industrial School, la «Standard of Excellence» est un établissement d’enseignement supérieur complet dédié à la promotion de l’apprentissage, à la formation du caractère et à la préparation d’étudiants prometteurs à des postes de leadership et de service.

L’accent de son programme est scientifique et professionnel avec une solide formation en arts libéraux. Dans l’accomplissement de sa mission, l’Université exige que tout ce qu’elle fait soit de la plus haute qualité.

Avec un engagement indéfectible envers le multiculturalisme, l’Université sert des étudiants de divers horizons culturels et économiques.

Depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui, l’institution (nichée au cœur de Hampton, en Virginie) a inscrit des étudiants des cinq continents – Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Asie et Europe – et de nombreux pays dont le Gabon, le Kenya, le Ghana, Le Japon, la Chine, l’Arménie, la Grande-Bretagne et la Russie, ainsi que les îles hawaïennes et des Caraïbes et de nombreuses nations amérindiennes.

Plaçant ses étudiants au centre de sa planification, l’Université offre un environnement éducatif holistique où l’apprentissage est facilité par une gamme d’offres éducatives, un programme rigoureux, un excellent enseignement, des expériences professionnelles, de multiples opportunités de leadership et un accent sur le développement du caractère qui valorise l’intégrité, le respect, la décence, la dignité et la responsabilité.

Les anciens élèves notables comprennent Booker T.Washingtoncomédien lauréat d’un Emmy Wanda SykesChampion NBA Rick Mahonco-animateur de “The Breakfast Club” DJ envieactrice Javicia Leslieétoile ‘RHOP’ Gizelle Bryantet personnalité de la radio Kendra G..

Avez-vous vécu le Homecoming de Hampton ? Si oui, comment était-ce ? Si non, POURQUOI ? Dites-nous ci-dessous et profitez d’une galerie d’étourdissants de référence qui ont tué Hampton’s Homecoming sur le dos.