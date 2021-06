Les étoiles se sont formées 350 millions d’années après le début de l’univers : étude

Les étoiles se sont formées pour la première fois 250 à 350 millions d’années après le début de l’univers, selon une nouvelle étude. Des chercheurs de l’University College London (UCL) et de l’Université de Cambridge ont examiné six des galaxies les plus éloignées actuellement connues, dont la lumière a mis la majeure partie de la vie de l’univers pour nous atteindre. Ils ont découvert que la distance de ces galaxies par rapport à la Terre correspondait à un « regard en arrière » il y a plus de 13 milliards d’années, alors que l’univers n’avait que 550 millions d’années.

En analysant les images des télescopes spatiaux Hubble et Spitzer, les chercheurs ont calculé l’âge de ces galaxies comme allant de 200 à 300 millions d’années, permettant une estimation du moment où leurs étoiles se sont formées pour la première fois.

« Les théoriciens spéculent que l’univers a été un endroit sombre pendant les premières centaines de millions d’années, avant la formation des premières étoiles et galaxies », a déclaré l’auteur principal Nicolas Laporte de Cambridge.

« Nos observations indiquent que l’aube cosmique s’est produite entre 250 et 350 millions d’années après le début de l’univers, et, au moment de leur formation, des galaxies telles que celles que nous avons étudiées auraient été suffisamment lumineuses », a déclaré Laporte.

Les résultats sont détaillés dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Les chercheurs ont analysé la lumière des étoiles des galaxies enregistrées par Hubble et Spitzer, examinant un marqueur dans leur distribution d’énergie indiquant la présence d’hydrogène atomique dans leurs atmosphères stellaires. Cela donne une estimation de l’âge des étoiles qu’elles contiennent.

Cette signature d’hydrogène augmente en force à mesure que la population stellaire vieillit, mais diminue lorsque la galaxie a plus d’un milliard d’années. La dépendance à l’âge survient parce que les étoiles plus massives qui contribuent à ce signal brûlent leur combustible nucléaire plus rapidement et meurent donc en premier.

Les chercheurs ont noté que le télescope spatial James Webb de la NASA, dont le lancement est prévu en novembre, sera suffisamment sensible pour observer directement la naissance des galaxies.

« Nous attendons maintenant avec impatience le lancement du télescope spatial James Webb, qui, selon nous, a la capacité d’assister directement à l’aube cosmique », a déclaré le professeur Richard Ellis du département de physique et d’astronomie de l’UCL.

« La quête pour voir ce moment important de l’histoire de l’univers est un Saint Graal en astronomie depuis des décennies. Puisque nous sommes faits de matériaux transformés en étoiles, c’est en quelque sorte la recherche de nos propres origines », a-t-il ajouté.

