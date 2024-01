Les étoiles s’alignent à Paris alors que Messina Classic se dirige vers Rétromobile 2024

Si vous deviez rassembler huit des plus belles voitures classiques et de collection de votre écurie pour un rendez-vous nocturne, Paris est la ville idéale, surtout lorsque Rétromobile est en ville. Pour Messina Classics, chacune de leurs huit voitures a une histoire à raconter.

Alors que minuit sonne, les allées entourant la place Vendôme, un quartier de Paris qui voit chaque jour des milliers de touristes et de navetteurs marteler le béton, prennent une petite pause alors que la circulation se calme. Alors que les restaurants environnants réapprovisionnent leurs espaces et se préparent à accueillir la prochaine horde de convives, un grondement lointain se fait entendre. De plus en plus fort, le son se mélange dans une symphonie de bruit de moteur, car il ne s’agit pas d’une seule voiture, mais de huit. Huit des voitures les plus rares, innovantes et de collection du marché actuellement, toutes à destination de Rétromobile 2024, et plus particulièrement du stand de Classiques de Messine.

Mercedes-AMG Projet Un 2023

Il s’agit peut-être de la voiture Mercedes-AMG la plus attendue qui soit, une voiture qui promettait des sensations fortes inégalées, une technologie dérivée de la F1 et une exclusivité au-delà de vos rêves les plus fous, et l’AMG Project ONE a été à la hauteur de sa personnalité en ligne très controversée. Son moteur V6 de 1,6 litre développe une puissance stupéfiante de 1 063 chevaux, avec l’aide de quatre moteurs électriques, lui permettant de passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes. Sa liste de contrôle correspond peut-être à celle de la voiture de F1 actuelle vue sur les circuits du monde, mais la meilleure caractéristique du Project ONE est peut-être le fait que vous pouvez y aller pour déjeuner !

Porsche 918 Spyder Édition Weissach 2015

Aux côtés de la scandaleuse Mercedes-AMG et qui ressemble également à l’ère spatiale se trouve la propre hypercar de Porsche, née de l’amour de la marque pour l’innovation et le développement. Poursuivant l’héritage de la 959 et de la Carrera GT, la 918 a été lancée il y a incroyablement plus de dix ans maintenant, mais a parfaitement vieilli dans son style unique. Cette édition Weissach amène la 918 à un autre niveau, équipée de roues en magnésium, de boulons de châssis en titane et de plusieurs pièces de fibre de carbone exposées pour garantir qu’elle puisse suivre les voitures les plus rapides, même une décennie plus tard.

1954 Jaguar XK 120 Carrozzeria Pinin Farina

Une voiture qui volera sans aucun doute la vedette à son arrivée chez Rétromobile et que nous avons récemment présentée dans notre série Market Finds. Cette Jaguar XK120 est un véritable morceau d’histoire du milieu du siècle, construite spécifiquement pour Max Hoffman, l’homme dont la forte influence sur certains des plus grands constructeurs automobiles mondiaux a conduit à la production de la 507 de BMW, de la magnifique 300 SL de Mercedes-Benz et même de la Porsche. 356. Offrant style et élégance dans son extérieur, ainsi qu’un somptueux intérieur en cuir assorti, c’est une voiture vers laquelle vous devez vous diriger directement lorsque vous entrez dans l’événement !

1947 Alfa Romeo 6C 2500 Colli Spider

Terminer l’épuisante Mille Miglia est une chose, mais terminer première de sa catégorie et sixième au classement général est vraiment remarquable, et c’est exactement ce que cette Alfa Romeo 6C 2500 a fait en 1948. Conduite par le gentleman driver Giampiero Bianchetti, la voiture poursuivra sa vie de course jusqu’à les années suivantes, et a été restauré à un niveau incroyable sur une période de quatre ans, permettant à ce coureur pur-sang de continuer là où il s’était arrêté, en participant à toutes les épreuves Mille Miglia depuis 2016 !

Ailleurs sur le stand bondé de Messina Classics (Hall 1 R089), vous découvrirez une McLaren Senna GTR sans moteur, l’emblématique Ferrari F40 de 1989 et une Porsche Carrera GT à faible kilométrage. Oh, et peut-être le meilleur jusqu’à la fin, le prototype Porsche 959 piloté quotidiennement par Ferdinand Piëch, une voiture que nous avons présentée en 2020 !