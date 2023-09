Les étoiles montantes démocrates se rassemblent autour de la réélection de Biden. Ils envisagent également leurs propres candidatures pour 2028

WASHINGTON (AP) — Le gouverneur démocrate de Pennsylvanie. Josh Shapiro devrait s’adresser aux électeurs de la primaire présidentielle dans le New Hampshire samedi.

Le gouverneur du Michigan. Gretchen Whitmer travaille à renforcer les partis démocrates dans tout le Midwest. Et le gouverneur de Californie. Gavin Newsom était le substitut de la campagne Biden lors du deuxième débat présidentiel républicain cette semaine – et il a accepté un débat en tête-à-tête contre un des principaux prétendants à la présidentielle du GOP.

Alors que Biden fait face à des inquiétudes, y compris de la part des électeurs de son propre parti, quant à ses perspectives dans une campagne de réélection épuisante, une nouvelle génération de démocrates de haut niveau se mobilise pour le président de 80 ans. Les proches des ambitieux démocrates insistent sur le fait qu’ils se concentrent directement sur la campagne de 2024, lorsque Biden pourrait faire face à une dure revanche contre lui. Donald Trump. Mais en construisant leur profil national, ils se positionnent également pour ce qui pourrait être une primaire controversée en 2028 – et donnent au parti une sorte de police d’assurance au cas où ils seraient soudainement nécessaires l’année prochaine.

« Nous avons beaucoup de talents dans notre parti, et ces talents sont unis derrière la réélection du président Joe Biden », a déclaré Shapiro dans une interview. « Et je suis enthousiasmé pour les deux prochaines années et pour l’avenir de notre parti. Je pense que nous sommes dans une position de force.

Biden a annoncé sa candidature à la réélection en avril et ses alliés insistent sur le fait que seul un défi physique imprévu pourrait le contraindre à abandonner la course. Il prend toutes les mesures habituelles pour soutenir un effort croissant de réélection, notamment en ajoutant du personnel à sa campagne basée à Wilmington, dans le Delaware, qui emploie désormais environ 50 personnes. La campagne lance également une vague de publicité auprès du Comité national démocrate. Cette campagne comprend une campagne éclair numérique et télévisée d’une durée de 25 millions de dollars, axée sur des questions allant de la politique économique de l’administration aux efforts visant à protéger le droit à l’avortement. Les pièces sont diffusées dans des États du champ de bataille tels que l’Arizona, la Géorgie et la Pennsylvanie.

L’administration a un bilan qu’elle est impatiente de faire valoir, notamment en promulguant des investissements majeurs dans les soins de santé, le changement climatique, la lutte contre la pandémie et l’économie. L’inflation ralentit, tandis que le taux de chômage et la croissance économique restent solides. Les efforts du Parti républicain pour faire reculer le droit à l’avortement ont rebuté de nombreux électeurs, même dans les États à tendance républicaine. Et il lance des avertissements de plus en plus sévères sur les implications d’une victoire de Trump pour la démocratie américaine, prononçant un discours passionné sur la question jeudi en Arizona.

« Nous devons tous nous rappeler que les démocraties ne doivent pas mourir au bout d’un fusil », a déclaré Biden. « Ils peuvent mourir lorsque les gens se taisent, lorsqu’ils ne parviennent pas à se lever ou à condamner les menaces contre la démocratie, lorsque les gens sont prêts à donner ce qui leur est le plus précieux parce qu’ils se sentent frustrés, désillusionnés, fatigués, aliénés. »

Pour l’instant, de tels efforts n’ont pas amélioré la position de Biden. faibles notes d’approbation ou neutralisé les retombées politiques d’un affaire pénale en évolution contre son fils. Et cela n’a pas fait grand-chose pour remédier à ce qui pourrait être la plus grande vulnérabilité du président : son âge. Prévu pour avoir 81 ans en novembre, il en aura 86 à la fin d’un second mandat. Environ les trois quarts des Américains – 77 % – ont déclaré que Biden était trop vieux pour être efficace pendant encore quatre ans, selon un sondage publié le mois dernier par Centre de recherche sur les affaires publiques Associated Press-NORC. Ce point de vue était partagé par 89 % des républicains et, notamment, par 69 % des démocrates.

représentant Ro Khanna, D-Californie. est un leader progressiste qui s’est déjà adressé trois fois cette année aux électeurs des primaires présidentielles du New Hampshire. Dans une interview, il a mis en garde les démocrates contre la promotion d’un message de « triomphalisme » en 2024 en vantant simplement les réalisations de Biden.

« Le rêve américain s’est envolé pour trop d’Américains. La classe ouvrière a été harcelée et il y a encore beaucoup de colère », a déclaré Khanna. « Nous essayons de redresser la barre, mais cela nécessitera une action plus audacieuse et plus ciblée pour aider la classe ouvrière. »

La conversation entre démocrates est plus directe en privé. En marge d’une récente réunion de la National Governors Association dans le New Hampshire, plusieurs hauts collaborateurs démocrates ont été entendus par un journaliste discuter du type de candidat qui pourrait remplacer Biden si nécessaire.

Et au moins un grand groupe politique aligné sur les démocrates est en train de formuler un plan d’urgence dans le cas peu probable où Biden ne serait pas sur le bulletin de vote, selon un haut responsable de ce groupe qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de la planification interne. . Le groupe développe également des options pour la possibilité que Trump, le favori de la primaire républicaine, ne soit pas le candidat républicain.

La campagne de réélection de Biden a déclaré que tout groupe remettant en question la participation du président au scrutin de 2024 n’est aligné sur personne d’importance au sein du Parti démocrate.

« Je n’ai aucune indication – cela ne veut pas dire que cela n’existe pas – que la Maison Blanche envisage de ne pas se présenter », a déclaré James Carville, stratège démocrate chevronné. « Cela dit, chaque sondage est pire. »

Le bavardage est alimenté par le manque de confiance de certains donateurs et responsables du parti envers le vice-président. Kamala Harris en tant que successeur de Biden. Elle a elle-même été aux prises avec de faibles notes.

Dans le New Hampshire, les responsables démocrates sont toujours en colère contre Biden a placé la Caroline du Sud devant l’État sur le calendrier des primaires présidentielles du parti en 2024 sont de plus en plus disposés à accueillir des alternatives potentielles à l’État.

L’ancien président de la Chambre des représentants, Steve Shurtleff, allié de longue date de Biden, encourage ouvertement le président à se retirer de la campagne de 2024. Le Parti démocrate doit « absolument » disposer d’une réserve, a déclaré Shurtleff, ajoutant que lui et d’autres démocrates voulaient plus d’options au-delà de Harris.

« Il faut faire quelque chose. Il ne se peut pas que nous nommions le vice-président si le président devait démissionner ou si quelque chose se produisait », a déclaré Shurtleff. «J’espère toujours que (Biden) dira: ‘Je ne me présenterai pas après tout.’»

Biden s’est longtemps présenté comme étant dans une position unique pour vaincre Trump. Les démocrates se sont unis derrière lui lors de la campagne de 2020 en grande partie pour cette raison. Mais après des années au cours desquelles le parti a lutté pour identifier et élever ses futurs dirigeants, les démocrates disposent désormais de l’un de leurs sièges les plus importants de mémoire récente, en grande partie grâce à une vague de gouverneurs de haut niveau qui ont remporté le succès lors des élections de mi-mandat de l’automne dernier.

Shapiro, 50 ans, qui a accédé au bureau du gouverneur de Pennsylvanie il y a à peine huit mois, sera le conférencier principal à la convention annuelle du Parti démocrate du New Hampshire samedi. Ce sera sa première visite dans l’État pour une raison politique quelconque depuis 2015. Il a déclaré qu’il était impatient de promouvoir l’attitude pragmatique du « GSD » – abréviation de « faire avancer les choses » – qui guide son leadership dans cet État présidentiel clé.

« À l’heure actuelle, un cynisme s’empare de notre politique. Et une grande partie de ce cynisme est due au fait que les gens ne ressentent pas de progrès, ne voient pas, je devrais dire, les résultats qui rendent leur vie meilleure », a déclaré Shapiro dans une interview. « Nous adoptons une approche différente en Pennsylvanie. »

Interrogé sur Biden, il s’est dit « fier » de soutenir le président en 2024.

« Je ferai le travail qui m’est demandé pour l’aider à être réélu », a déclaré Shapiro.

En Californie, Newsom, dont le mandat est limité, était le principal porte-parole de la campagne Biden lors du débat primaire présidentiel du GOP mercredi. Il a eu du temps sur chacune des chaînes de télévision nationales pour répondre au message républicain et a comparu devant des dizaines de journalistes dans la salle de diffusion post-débat.

Dans une interview, Newsom a reconnu la force de la classe montante des candidats à la présidentielle de son parti.

« Le banc, c’est le prochain niveau, je veux dire, vous allez avoir, je ne sais pas, trois étapes de débat lors de la prochaine élection présidentielle. Je veux dire, je ne sais pas comment ils vont comprendre ça », a-t-il déclaré.

Le gouverneur de Californie a également déclaré qu’« il ne fait aucun doute » que Biden serait le candidat du parti en 2024.

« Arrêtons simplement de regarder les marines à ce sujet. Allons-y. En tant que démocrates, partons avec enthousiasme », a déclaré Newsom à propos de son ralliement derrière Biden. « Le vrai spectacle approche et il est temps pour nous de nous présenter maintenant et d’arrêter ces conversations, ces conversations circulaires internes sur où nous en sommes situationnellement, et de faire en sorte que le cas. »

Pourtant, Newsom, qui quittera ses fonctions fin 2026, attise les questions sur ses propres aspirations présidentielles en acceptant de débattre du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui est un candidat républicain de premier plan à la présidentielle. Newsom a déclaré que le débat, qui sera animé par Sean Hannity de Fox News, a été confirmé pour novembre.

Ils n’ont pas encore fixé de lieu, mais ont convenu que l’événement n’aurait pas lieu dans un État clé pour les primaires présidentielles comme l’Iowa ou le New Hampshire, a déclaré Newsom.

Biden a réussi à repousser de sérieux rivaux démocrates, en partie en gardant à proximité les challengers potentiels. Il a constitué un conseil consultatif national comprenant Newsom, Shapiro, Khanna, le gouverneur de l’Illinois JB Pritzker, le sénateur du New Jersey Cory Booker, la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren et le gouverneur du Maryland Wes Moore. Whitmer est l’un des coprésidents de la campagne nationale de Biden. La campagne affirme que, même si l’objectif est de favoriser la réélection de Biden, elle aide également le président à réaliser son objectif. promesse d’être un « pont » vers une future génération de démocrates.

De nombreuses étoiles montantes du parti s’appuient sur leurs réseaux personnels, politiques, de collecte de fonds et d’organisation pour promouvoir le président, a déclaré Carla Frank, directrice du conseil consultatif national et des opérations de substitution. Elle a déclaré que les membres « vont s’adresser à différentes communautés de différentes manières et seront capables de faire entendre leur voix unique sur diverses questions ».

« Nous avons l’opportunité de travailler avec ces dirigeants, de les intégrer dans notre vaste structure de campagne et de construire avec eux un parti fort », a déclaré Frank, qui est également ancien directeur politique adjoint de la Maison Blanche. « Mais, en retour, ils élèvent notre message, qui est le message général du parti, plutôt que d’essayer simplement de les mettre en conformité. »

Whitmer a lancé en juin un comité d’action politique, le Fight Like Hell PAC, pour aider les démocrates à travers le pays tout en élargissant son empreinte nationale. Le même mois, un collaborateur a partagé un article sur les réseaux sociaux intitulé « Pourquoi Gretchen Whitmer a ce qu’il faut pour se présenter à la Maison Blanche ».

En octobre, elle sera la tête d’affiche d’un important dîner de collecte de fonds pour le Parti démocrate du Minnesota.

Le porte-parole de Whitmer, Bobby Leddy, a déclaré que le PAC publierait sa première série d’approbations dans les semaines à venir alors qu’elle s’efforce de collecter des fonds pour la campagne Biden et d’aider à « consolider la base dans le Midwest ».

« Le gouverneur a présenté un assez bon plan sur la manière dont vous devriez interagir avec les électeurs du Midwest lors des dernières élections », a déclaré Leddy, notant que Whitmer a mis les réalisations de Biden « au premier plan » dans sa campagne de réélection gagnante.

Pritzker, le gouverneur démocrate de l’Illinois, prend également des mesures.

Alors qu’il vient de commencer son deuxième mandat, Pritzker devrait être la tête d’affiche d’une prochaine collecte de fonds pour les démocrates du Wisconsin. Son équipe affirme qu’il continuera également à rechercher des opportunités pour soutenir les candidats qui défendent le droit et les causes de l’avortement à travers le pays alors qu’il se tourne vers Biden.

Pritzker est dans une position unique pour maintenir une grande visibilité pour le parti en 2024 en tant que leader de l’État qui accueillera la Convention nationale démocrate l’été prochain. Et alors qu’il est présumé briguer un troisième mandat en 2026, Pritzker a alimenté les spéculations sur ses ambitions présidentielles en faisant campagne dans le New Hampshire l’été dernier au nom des démocrates locaux.

Dans le New Hampshire, qui accueille traditionnellement l’une des premières primaires présidentielles du pays, Shurtleff a déclaré qu’il avait hâte de faire connaissance avec la nouvelle génération de dirigeants démocrates.

« Il y a beaucoup de personnes très qualifiées – des gouverneurs, éventuellement des membres du Congrès – qui pourraient éventuellement se présenter », a-t-il déclaré. « Je ne considère pas Joe Biden comme un candidat fort. … Il y a beaucoup de points négatifs ici. Et c’est ce que pensent les gens. »

Des gens ont rapporté de Los Angeles.