Les étoiles montantes brillent au premier jour du Grand Chelem de Tel Aviv

Le judo du Grand Chelem est de retour à Tel Aviv – et le jour de l’ouverture, ce sont les étoiles montantes du sport qui ont eu le plus grand impact.

La Française Shirine Boukli a affronté la double championne du monde ukrainienne Daria Bilodid dans la finale des -48 kg.

Un lancer pour ippon lui a valu la victoire et le prix de la femme du jour. Le co-animateur de l’événement, Sylvan Adams, lui a remis sa médaille d’or.

«Ce match était juste une question de ressenti», a-t-elle déclaré par la suite. «Il s’agit de se sentir bien. Je ne me souviens pas de ce que j’ai fait ou quand je l’ai fait. Je le sens juste et maintenant c’est fini et j’ai gagné par Ippon!

Mammadsoy remporte la finale explosive -60kg

Davud Mammadsoy, de l’Azerbaïdjan, était notre homme du jour. Sa finale explosive de -60 kg contre le géorgien Temur Nozadze a abouti à un spectaculaire lancer Ouchi Gari pour la victoire.

Michael Michaely, invité de la Fédération internationale de judo, a remis à Mammadsoy sa toute première médaille d’or au Grand Chelem.

La Britannique Chelsea Giles fait sa marque

La Britannique Chelsea Giles a eu le jour de sa vie. Après avoir battu de façon spectaculaire la championne olympique Majlinda Kelmendi dans les qualifications, elle a éliminé la favorite israélienne Gili Cohen en finale avec un fantastique San Gaku.

Hili Tropper, ministre israélien de la Culture et des Sports, a décerné les médailles.

L’Espagnol Alberto Gaitero Martin a battu le Biélorusse Dzmitry Minkou dans une finale prudente de -66 kg, remportée sur shidos. Carlos Zegarra, le directeur sportif de la FIJ pour PanAmerica, a remis les médailles.

« Tout le monde veut sortir et revenir à la normalité », a déclaré Gaitero Martin par la suite. « Pour le moment, ce n’est pas possible. En ce sens, Tel Aviv va très bien. L’organisation est excellente, les protocoles sont excellents. Cela a du sens. Tout le monde. comprend ce qu’ils doivent faire et ce qu’ils ne peuvent pas faire. Je suis donc vraiment content de cette organisation. «

La puissance brute de Nelson Levy laisse les fans locaux en fête

Timna Nelson Levy a donné à Israël une victoire à domicile dans la catégorie des -57 kg, utilisant sa puissance brute pour vaincre la Française Sarah Leonie Cysique dans un moment simplement électrique après seulement 20 secondes.

Alex Gilady, membre du CIO et vice-président de la commission de coordination des Jeux olympiques de Tokyo, a décerné sa médaille à Nelson Levy.

Notre décision du jour est venue de Saini de l’Inde, avec un énorme O Goshi juste devant la porte pour un Ippon emphatique.