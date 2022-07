Les étoiles du hockey féminin partagent leurs souvenirs de la médaille d’or de 2002

Pour les fans de hockey féminin en Inde, le souvenir le plus vivace lié aux Jeux du Commonwealth est la médaille d’or historique que l’Inde a remportée à Manchester en 2002.

Alors que les Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham approchent à grands pas, certaines anciennes et actuelles joueuses de l’équipe indienne de hockey féminin sont passées dans le passé pour partager leurs moments les plus précieux des éditions précédentes du prestigieux tournoi. L’ancienne gardienne de but indienne Helen Mary, qui a joué un rôle essentiel dans la victoire historique de la médaille d’or de l’Inde en 2002, a déclaré: “L’ensemble de la campagne des Jeux du Commonwealth de 2002 est mon moment préféré.”

“La façon dont nous avons riposté lors du match croisé contre l’Afrique du Sud nous a remonté le moral. De 0-3 en première mi-temps pour gagner le match 4-3 dans le temps additionnel, donnez-nous le ton. Nous avons ensuite battu la Nouvelle-Zélande 2-1 en demi-finale et avons gagné contre l’Angleterre, pays hôte, 3-2 dans le temps supplémentaire. Mais c’était le résultat du travail acharné accompli au cours des huit à neuf derniers mois et l’unité de l’équipe était notre plus grande force », a déclaré Helen Mary, citée par Hockey India dans un communiqué jeudi.

Asunta Lakra, ancienne capitaine de l’équipe féminine de hockey, a rappelé son moment préféré des Jeux du Commonwealth de Melbourne en 2006, où l’Inde a décroché l’argent après avoir perdu 0-1 contre l’Australie, pays hôte, en finale.

Lire aussi – Wasim Akram veut que les ODI soient supprimés du calendrier international

“C’était mon premier tournoi majeur avec l’équipe senior et j’ai marqué mon premier but lors du match d’ouverture lui-même contre l’Australie, c’est donc mon souvenir préféré des Jeux du Commonwealth. Nous avons raté la médaille d’or avec une marge très étroite, mais ce fut une excellente expérience dans l’ensemble. Nous avons terminé deuxièmes de la phase de poules puis avons battu la Nouvelle-Zélande 1-0 en demi-finale pour assurer la deuxième médaille consécutive de l’équipe indienne de hockey féminin aux Jeux du Commonwealth », a déclaré Asunta.

Pendant ce temps, les joueurs actuels Navjot Kaur et Navneet Kaur ont également partagé leurs moments mémorables des Jeux du Commonwealth. tournoi. La victoire contre l’Angleterre en phase de poule lors de la dernière édition est l’un de mes meilleurs souvenirs du tournoi. Nous avons raté une médaille, mais nous ferons de notre mieux pour créer l’histoire à Birmingham.

Lire aussi – Le Danemark et l’Italie se rapprochent un peu plus de la Coupe du monde T20 en 2024 alors que les qualifications européennes se poursuivent

Navneet a également déclaré que la victoire contre l’Angleterre lors du match de la phase de poule a été son moment le plus mémorable des matchs quadriennaux jusqu’à présent. “J’ai marqué un but dans ce match, et c’est toujours un sentiment spécial de contribuer à la victoire de l’équipe. C’étaient aussi les premiers Jeux du Commonwealth de ma carrière. Je me souviens encore de chaque instant », a-t-elle déclaré.

L’équipe indienne est actuellement à un dernier camp préparatoire à Nottingham. Il partira pour Birmingham le 23 juillet pour l’événement phare qui doit commencer le 28 juillet. L’équipe indienne, dirigée par Savita, affrontera le Ghana lors du match d’ouverture le 29 juillet, avant de jouer le Pays de Galles le 30 juillet, l’Angleterre en août. 2 et le Canada le 3 août dans la phase de poule.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.