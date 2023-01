Les étoiles disparaissent sous nos yeux – et plus vite que nous ne le pensions | Actualités scientifiques et techniques

Les étoiles disparaissent sous nos yeux à un rythme plus rapide qu’on ne le pensait à l’origine, et près d’un tiers des personnes dans le monde sont désormais incapables d’en voir du tout, selon de nouvelles recherches.

Alors que l’œil humain sans aide devrait être capable de repérer plusieurs milliers d’étoiles par une nuit claire et sombre, notre vision de notre galaxie natale – la Voie lactée – et de dizaines de constellations complexes se perd rapidement.

En raison de la pollution lumineuse, on estime que 30% des personnes dans le monde ont été privées de leur vue nocturne.

Le chiffre surprenant provient d’une analyse d’un programme de science citoyenne appelé Globe at Night, qui a publié ses conclusions dans la revue Science.

NOIRLab, un centre de recherche américain sur l’astronomie nocturne, dirige l’étude, qui prévoit qu’un enfant né aujourd’hui dans un endroit où 250 étoiles sont visibles ne pourrait en voir que 100 à l’âge de 18 ans.

L’astronome Connie Walker a déclaré que les découvertes soulignent “l’importance de redoubler d’efforts” pour protéger le ciel nocturne d’un phénomène appelé “lueur du ciel”.

Qu’est-ce que la lueur du ciel ?

La lueur du ciel fait référence à l’illumination du ciel nocturne au-delà de celle causée par des sources naturelles, comme les étoiles ou la lune.

On sait depuis longtemps que c’est un problème, mais les observations de Globe at Night suggèrent qu’il augmente beaucoup plus rapidement que ne le montrent les mesures satellitaires de la luminosité de la Terre la nuit.

L’étude est basée sur des rapports de crowdsourcing du monde entier, avec des personnes soumettant leurs conclusions en ligne.

On leur montre ensuite un certain nombre de cartes d’étoiles et enregistre celle qui correspond le mieux à ce qu’ils peuvent voir dans le ciel, fournissant une estimation de ce que l’on appelle “la magnitude limite à l’œil nu”.

Il s’agit d’une mesure de la luminosité d’un objet pour être vu et d’une estimation de la luminosité de la lueur du ciel.

Les découvertes de Globe at Night sont basées sur plus de 50 000 observations soumises depuis l’Europe et l’Amérique du Nord entre 2011 et 2022.

Pourquoi devrions-nous nous inquiéter ?

La pollution lumineuse ne gâche pas seulement la vue du ciel, elle peut aussi avoir un impact sur notre santé – et celle de la faune.

En effet, cela perturbe la transition cyclique naturelle de la lumière du soleil à la lumière des étoiles avec laquelle nous et d’autres organismes avons évolué – et la lueur du ciel est tout sauf naturelle.

Les humains ont généralement eu une vue impressionnante du ciel nocturne étoilé tout au long de l’histoire, mais le chemin que nous suivons actuellement signifie qu’un nombre toujours croissant de personnes sont perdantes.

La perte d’étoiles visibles signalée par Globe at Night indique une augmentation de la luminosité du ciel de 9,6 % par an au cours de la dernière décennie, bien plus que les 2 % mesurés par les satellites.

“Cela montre que les satellites existants ne sont pas suffisants pour étudier l’évolution de la nuit terrestre”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Christopher Kyba, du Centre de recherche allemand pour les géosciences.

Et tandis que les nouvelles découvertes se concentrent sur le monde occidental, le document note que le ciel s’éclaire probablement plus rapidement dans les pays en développement, où la prévalence de l’éclairage artificiel augmente à un rythme plus élevé.

“L’augmentation de la lueur du ciel au cours de la dernière décennie souligne l’importance de redoubler d’efforts et de développer de nouvelles stratégies pour protéger le ciel sombre”, a déclaré Connie Walker.

“L’ensemble de données Globe at Night est indispensable dans notre évaluation continue des changements dans la lueur du ciel, et nous encourageons tous ceux qui le peuvent à s’impliquer pour aider à protéger le ciel étoilé.”