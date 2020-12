Alors que beaucoup d’entre nous se sont sentis piégés cette année, errant dans les mêmes espaces et parlant aux mêmes personnes, ce sont les artistes et les artistes qui nous ont ouvert les fenêtres vers de nouveaux visions, sons et expériences. Oui, la pandémie a porté un coup dur au monde de la culture, mais rien ne pouvait faire dérailler sa créativité. Ainsi, malgré les limitations, les stars dans une variété de disciplines ont réussi à prospérer et à briller, et ce faisant, ont rendu une année difficile plus tolérable pour presque tout le monde. Voici 12 artistes et tendances qui nous ont donné une nouvelle perspective en 2020.

Et élever ce qu’elle a fait. Elle a écrit, réalisé et joué dans le film, son premier long métrage, un choix du critique du New York Times qu’AO Scott a appelé «un catalogue de fardeaux et aussi un acte héroïque de soulagement».

Télévision

Michaela Coel

Michaela Coel a peut-être créé l’émission télévisée la plus importante de 2020: «I May Destroy You». La série, qui a été créée sur HBO en juin, est inspirée de la propre expérience de Coel en matière d’agression sexuelle, et dans laquelle elle dissocie habilement des idées sur la vérité, la vengeance, l’anxiété, le traumatisme et la peur.

Coel, un écrivain et acteur anglo-ghanéen de 33 ans, incarne un écrivain drogué et violé dans une salle de bain. L’agression la laisse traumatisée et aux prises avec des souvenirs flous et fragmentés. «Coel apporte une superbe discipline à la représentation de la détresse», a écrit Mike Hale, critique de télévision au Times.

Dans le cahier d’un critique, Salamishah Tillet, professeur et critique contributrice au grand public pour The Times, a noté que l’émission pourrait être considérée comme «faisant partie d’une tendance culturelle plus large dans laquelle les expériences des femmes noires avec des agressions sexuelles apparaissent avec plus de fréquence et sont traitées avec plus sensibilité. » (Elle a cité le documentaire «Surviving R. Kelly» et des émissions de télévision comme «Queen Sugar», «The Chi» et «Lovecraft Country» comme exemples.)