Les étoiles à neutrons sont structurées comme des pralines au chocolat, révèlent des scientifiques | Actualités scientifiques et techniques

Il s’avère que la Voie lactée n’est pas la seule entité cosmique à connotation chocolatée.

Plus de 60 ans après leur découverte, les scientifiques travaillant à comprendre la structure des étoiles à neutrons ont enfin le parfait point de comparaison : les pralines au chocolat.

Les étoiles à neutrons, qui se forment lorsqu’une étoile supermassive s’effondre, sont incroyablement compactes et denses – les physiciens les décrivent comme semblables à la masse du soleil comprimée dans une sphère de la taille d’une grande ville.

De telles conditions extrêmes ne peuvent pas être reproduites en laboratoire, de sorte que les chercheurs ont eu du pain sur la planche pour mieux comprendre exactement ce qui constitue une étoile à neutrons.

En utilisant des centaines de milliers d’équations dites d’état, qui visent à décrire les propriétés des étoiles, une équipe de l’Université Goethe de Francfort a fait une découverte qui leur a donné leur nouveau point de référence savoureux.

Les étoiles à neutrons “légères” (avec des masses inférieures à environ 1,7 masse solaire) semblent avoir un manteau mou et un noyau rigide, tandis que les étoiles à neutrons “lourdes” (avec des masses supérieures à 1,7 masse solaire) ont un manteau rigide et un noyau mou.

Juste pour mettre en contexte la densité d’une étoile à neutrons, une seule masse solaire signifie la masse du soleil, elle-même estimée à 330 000 fois la masse de la Terre.

L’équation clé derrière la découverte était la vitesse du son, qui mesure la vitesse à laquelle les ondes sonores rebondissent dans un objet.

Cela dépendra de la rigidité ou de la mollesse de la matière, et sur Terre, elle est utilisée pour explorer l’intérieur de la planète et découvrir des gisements de pétrole.

Pour en savoir plus sur la science et la technologie, explorez l’avenir avec Sky News à Big Ideas Live 2022.

En savoir plus et réserver des billets ici

Le professeur Luciano Rezzolla, qui dirigeait le groupe universitaire, a déclaré : “Ce résultat est très intéressant car il nous donne une mesure directe de la compressibilité du centre des étoiles à neutrons.

“Les étoiles à neutrons se comportent apparemment un peu comme des pralines au chocolat : les étoiles légères ressemblent à ces chocolats qui ont une noisette en leur centre entourée de chocolat mou, tandis que les étoiles lourdes peuvent être considérées davantage comme ces chocolats où une couche dure contient une garniture molle.”

Malgré la douce satisfaction de leurs dernières découvertes, les physiciens affirment que les étoiles à neutrons recèlent encore de nombreux mystères, notamment en ce qui concerne leur structure et leur composition exactes.