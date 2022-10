Les étiquettes « Meilleur avant » examinées à la loupe alors que les problèmes de gaspillage alimentaire augmentent – ​​Kelowna Capital News

Alors que le monde est de plus en plus conscient du problème du gaspillage alimentaire, un coupable en particulier attire l’attention : les étiquettes « meilleur avant ».

Les fabricants utilisent les étiquettes depuis des décennies pour estimer la fraîcheur maximale. Contrairement aux étiquettes « à utiliser avant », que l’on trouve sur les aliments périssables comme la viande et les produits laitiers, les étiquettes « meilleur avant » n’ont rien à voir avec la sécurité et peuvent encourager les consommateurs à jeter des aliments parfaitement bons à manger.

“Ils lisent ces dates et ensuite ils supposent que c’est mauvais, ils ne peuvent pas le manger et ils le jettent, alors que ces dates ne signifient pas réellement qu’elles ne sont pas comestibles ou qu’elles ne sont pas encore nutritives ou savoureuses”, a déclaré Patty Apple, responsable chez Food Shift, une organisation à but non lucratif d’Alameda, en Californie, qui collecte et utilise des aliments périmés ou imparfaits.

Pour s’attaquer au problème, de grandes chaînes britanniques telles que Waitrose, Sainsbury’s et Marks & Spencer ont récemment retiré les étiquettes « meilleur avant » des fruits et légumes préemballés. L’Union européenne devrait annoncer une refonte de ses lois sur l’étiquetage d’ici la fin de cette année ; il envisage d’abolir complètement les étiquettes « meilleur avant ».

Aux États-Unis, il n’y a pas de pression similaire pour supprimer les étiquettes “meilleur avant”. Mais il y a un élan croissant pour normaliser le langage sur les étiquettes de date pour aider à éduquer les acheteurs sur le gaspillage alimentaire, y compris une poussée des grands épiciers et des entreprises alimentaires et une législation bipartite au Congrès.

“Je pense que le niveau de soutien à cela a énormément augmenté”, a déclaré Dana Gunders, directrice exécutive de ReFED, une organisation à but non lucratif basée à New York qui étudie le gaspillage alimentaire.

Les Nations Unies estiment que 17 % de la production alimentaire mondiale est gaspillée chaque année ; la majeure partie provient des ménages. Aux États-Unis, jusqu’à 35 % de la nourriture disponible n’est pas consommée, selon le ReFED. Cela s’ajoute à beaucoup d’énergie gaspillée – y compris l’eau, la terre et la main-d’œuvre qui entre dans la production alimentaire – et des émissions de gaz à effet de serre plus élevées lorsque les aliments non désirés se retrouvent dans les décharges.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les aliments sont gaspillés, des grandes portions au rejet par les clients des produits imparfaits. Mais Refed estime que 7 % du gaspillage alimentaire américain – soit 4 millions de tonnes par an – est dû à la confusion des consommateurs sur les étiquettes « meilleur avant ».

Les étiquettes de date ont été largement adoptées par les fabricants dans les années 1970 pour répondre aux préoccupations des consommateurs concernant la fraîcheur des produits. Aucune règle fédérale ne les régit et les fabricants sont autorisés à déterminer quand ils pensent que leurs produits auront le meilleur goût. Seules les préparations pour nourrissons doivent avoir une date de péremption aux États-Unis

Depuis 2019, la Food and Drug Administration – qui réglemente environ 80% des aliments américains – a recommandé aux fabricants d’utiliser les étiquettes «meilleur si utilisé par» pour la fraîcheur et «à utiliser avant» pour les denrées périssables, sur la base d’enquêtes montrant que les consommateurs comprennent ces phrases.

Mais l’effort est volontaire, et le langage sur les étiquettes continue de varier considérablement, de “vendre avant” à “profiter avant” à “le plus frais avant”. Une enquête publiée en juin par des chercheurs de l’Université du Maryland a révélé au moins 50 étiquettes de date différentes utilisées sur les étagères des épiceries américaines et une confusion généralisée parmi les clients.

« La plupart des gens pensent que s’il est écrit « vendre avant », « meilleur avant » ou « expiration », vous ne pouvez en manger aucun. Ce n’est pas vraiment exact », a déclaré Richard Lipsit, propriétaire d’un magasin Grocery Outlet à Pleasanton, en Californie, spécialisé dans les aliments à prix réduits.

Lipsit a déclaré que le lait peut être consommé en toute sécurité jusqu’à une semaine après sa date de péremption. Gunders a déclaré que les conserves et de nombreux autres aliments emballés peuvent être consommés en toute sécurité pendant des années après leur date de péremption. La FDA suggère aux consommateurs de rechercher des changements de couleur, de consistance ou de texture pour déterminer si les aliments sont bons à manger.

“Nos corps sont très bien équipés pour reconnaître les signes de décomposition, lorsque la nourriture a dépassé son point comestible”, a déclaré Gunders. “Nous avons perdu la confiance dans ces sens et nous l’avons remplacée par la confiance dans ces dates.”

Certaines chaînes d’épicerie britanniques encouragent activement les clients à utiliser leurs sens. Morrisons a supprimé les dates « à consommer avant » de la plupart des laits de marque de magasin en janvier et les a remplacées par une étiquette « meilleur avant ». Co-op, une autre chaîne d’épicerie, a fait de même pour ses yaourts de marque maison.

C’est un changement que certains acheteurs soutiennent. Ellie Spanswick, une spécialiste du marketing des médias sociaux à Falmouth, en Angleterre, achète des produits, des œufs et d’autres produits d’épicerie dans les stands de la ferme et dans les magasins locaux quand elle le peut. La nourriture n’a pas d’étiquette, dit-elle, mais il est facile de voir qu’elle est fraîche.

“La dernière chose que nous devons faire est de gaspiller plus de nourriture et d’argent parce qu’il y a une étiquette dessus qui nous dit qu’il n’est plus bon à manger”, a déclaré Spanswick.

Mais tout le monde n’est pas d’accord. Ana Wetrov de Londres, qui dirige une entreprise de rénovation domiciliaire avec son mari, craint que sans étiquettes, le personnel ne sache quels articles doivent être retirés des étagères. Elle a récemment acheté un ananas et n’a réalisé qu’après l’avoir coupé qu’il pourrissait au milieu.

«Nous avons eu des dates sur ces forfaits au cours des 20 dernières années environ. Pourquoi le réparer alors qu’il n’est pas cassé ? dit Wetrov.

Certaines chaînes américaines – dont Walmart – ont déplacé leurs marques de magasin vers des étiquettes standardisées « meilleur si utilisé par » et « à utiliser avant ». La Consumer Brands Association – qui représente de grandes entreprises alimentaires comme General Mills et Dole – encourage également ses membres à utiliser ces étiquettes.

« L’uniformité permet à nos entreprises de fabriquer des produits beaucoup plus facilement et de maintenir les prix plus bas », a déclaré Katie Denis, vice-présidente des communications de l’association.

En l’absence de politique fédérale, les États sont intervenus avec leurs propres lois, frustrant les entreprises alimentaires et les épiciers. La Floride et le Nevada, par exemple, exigent des dates de « vente avant » sur les crustacés et les produits laitiers, et l’Arizona exige des dates « meilleur avant » ou « à utiliser avant » sur les œufs, selon Emily Broad Lieb, directrice de la Food Law and Policy Clinic à Harvard. Faculté de droit.

La confusion a conduit certaines entreprises, comme Unilever, à soutenir la législation actuellement au Congrès qui normaliserait les étiquettes de date américaines et garantirait que les aliments pourraient être donnés à des organisations de secours même après leur date de qualité. Au moins 20 États interdisent actuellement la vente ou le don de nourriture après la date indiquée sur l’étiquette en raison de craintes de responsabilité, a déclaré Lieb.

Des règles d’étiquetage et de don plus claires pourraient aider des organisations à but non lucratif comme Food Shift, qui forme des chefs à l’aide d’aliments récupérés. Il fabrique même des friandises pour chiens à partir de bananes trop mûres, de graisse de poulet récupérée et de drêche d’un brasseur, a déclaré Apple.

“Nous devons absolument nous concentrer davantage sur ces petites actions telles que le traitement des étiquettes de date d’expiration, car même s’il s’agit d’une si petite partie de tout ce problème de gaspillage alimentaire, cela peut avoir un impact considérable”, a déclaré Apple.

—Dee-ann Durbin, Associated Press

