Les étiquettes d’empreinte carbone pourraient encourager les gens à manger moins de viande rouge

2023 sera-t-elle l’année où nous sommes nombreux à bannir la viande rouge de notre alimentation ? Une étude américaine récente montre que les informations sur l’impact environnemental d’un produit peuvent dissuader les consommateurs de choisir des aliments riches en carbone.

Selon une étude publiée dans la revue Jama Network Open, les étiquettes d’empreinte carbone associées à des produits tels que la viande rouge ont le potentiel d’être un moyen efficace d’inciter les gens à réduire leurs achats d’aliments polluants pour la planète. L’étude a porté sur un échantillon national représentatif de 5 049 adultes américains à qui on a demandé de choisir parmi les menus de restauration rapide un aliment qu’ils aimeraient commander pour le dîner.

Les participants ont été répartis au hasard dans plusieurs groupes (dont un groupe témoin). Certains ont reçu des menus avec des étiquettes vertes indiquant des plats à faible impact sur le climat (par exemple, du poulet, du poisson ou des plats végétariens), et d’autres ont reçu des menus avec des étiquettes rouges, qui indiquaient des aliments à fort impact sur le climat (en particulier avec de la viande rouge) .

Les menus avec une étiquette verte comportaient le message : « Cet article est respectueux de l’environnement. Il a de faibles émissions de gaz à effet de serre et une faible contribution au changement climatique. » Les menus avec une étiquette rouge indiquent : « Cet article n’est pas écologiquement durable. Il a de fortes émissions de gaz à effet de serre et une forte contribution au changement climatique.

Message négatif plus puissant ?

Par rapport aux participants du groupe témoin, 23,5 % de participants supplémentaires ont sélectionné un aliment durable lorsque les repas affichaient des étiquettes à fort impact sur le climat et 9,9 % de participants supplémentaires ont sélectionné un aliment durable lorsqu’ils figuraient sur des menus avec une étiquette verte.

Les auteurs de l’étude, chercheurs des universités Johns Hopkins et Harvard, ont noté qu’il était plus efficace de dire aux gens qu’un type d’aliment avait un impact négatif sur l’environnement que de les informer qu’un aliment était un choix plus durable. Par exemple, ils ont constaté que les produits à base de viande rouge avec des étiquettes rouges étaient plus susceptibles d’inciter les participants à faire des choix durables, par rapport aux aliments avec des étiquettes vertes.

Moins de viande rouge, moins de pollution

« Aux États-Unis, la consommation de viande, en particulier la consommation de viande rouge, dépasse systématiquement les niveaux recommandés sur la base des directives diététiques nationales. Changer les habitudes alimentaires actuelles vers des régimes plus durables avec une consommation moindre de viande rouge pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l’alimentation jusqu’à 55 % », ont souligné les chercheurs.

En avril dernier, le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) recommandait aux dirigeants mondiaux (en particulier ceux des pays développés) de favoriser une transition vers des régimes alimentaires durables, sains et à faibles émissions.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)