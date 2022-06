Les étiquettes de mise en garde proposées par Santé Canada sur des aliments comme le bœuf haché sont nécessaires — et ce n’est que la première étape

Santé Canada a proposé d’introduire un étiquetage nutritionnel obligatoire qui avertira les Canadiens des aliments riches en gras saturés, comme le bœuf haché. Différentes de nos étiquettes nutritionnelles actuelles, ces étiquettes devraient apparaître sur le devant des emballages alimentaires et avoir pour objectif spécifique de compenser les taux croissants de maladies liées à l’alimentation.

Alors que certains éleveurs de bétail et partisans du bœuf ont contesté le règlement proposé, affirmant que leurs produits sont injustement ciblés, nous, à Nation Rising, pensons que c’est un bon premier pas. En fait, nous pensons que le gouvernement fédéral devrait en faire encore plus.

Aider les Canadiens à faire des choix plus éclairés sur ce qu’ils veulent manger — et à mieux comprendre l’impact de ces choix sur notre santé et sur la santé du monde qui nous entoure — ne peut être qu’une bonne chose. Avoir plus de connaissances nous aiderait également à suivre le propre Guide alimentaire de Santé Canada, ainsi que les recommandations axées sur le climat, qui suggèrent toutes deux de limiter les protéines animales et d’augmenter la consommation de sources végétales.

Mais l’étiquetage des aliments n’est qu’une étape vers l’objectif d’aider les Canadiens à faire de meilleurs choix alimentaires. La prochaine consiste à rendre les protéines végétales et les alternatives – qui sont naturellement plus faibles en graisses saturées et moins impactantes sur l’environnement – plus abordables. Une étude récente du laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie a révélé que les substituts de viande à base de plantes coûtent en moyenne 38 % de plus que leurs homologues d’origine animale au Canada. Bien que l’étude n’inclue pas les protéines végétales complètes généralement moins chères telles que le tofu, les lentilles et les haricots, les résultats sont toujours préoccupants.

Les substituts de viande à base de plantes sont souvent considérés comme un moyen facile et accessible pour un plus grand nombre de Canadiens d’incorporer des protéines végétales à faible teneur en gras saturés dans leur alimentation. Un burger Beyond Meat à base de plantes, par exemple, contiendrait 45 % moins de graisses saturées que le bœuf haché.

Mais le contexte économique est essentiel pour comprendre pourquoi les viandes d’origine animale restent plus abordables que leurs alternatives à base de plantes. Les subventions gouvernementales de plusieurs milliards de dollars accordées à l’agriculture animale contribuent à faire baisser le coût des viandes d’origine animale et à augmenter la consommation.

En 2021 seulement, le gouvernement canadien a engagé bien plus de 1,7 milliard de dollars en subventions à l’agriculture animale, pour produire bon nombre des aliments dont Santé Canada dit que nous devrions manger beaucoup moins.

Historiquement, de puissants groupes de pression sur l’agriculture animale ont toujours repoussé tout changement qui nuit à leurs résultats, il n’est donc pas surprenant de voir la Canadian Cattlemen’s Association contester les étiquettes d’avertissement proposées par Santé Canada.

Mais des changements sont nécessaires, non seulement pour la santé des Canadiens, mais aussi pour contrecarrer la crise climatique, prévenir de futures épidémies de zoonoses et améliorer le bien-être des animaux. Chez Nation Rising, un groupe de pression politique non partisan qui fait pression sur le gouvernement canadien pour qu’il déplace les subventions préjudiciables de l’agriculture animale vers les aliments à base de plantes, nous nous battons pour ce changement.

Nous croyons que l’étiquetage des aliments est nécessaire, mais ce n’est que la première étape. Le gouvernement doit en faire plus pour aider à protéger les Canadiens et à protéger le monde qui nous entoure. Il doit mettre son argent là où se trouve sa bouche.

