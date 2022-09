Les étiquettes d’avertissement d’alcool ont besoin d’une mise à jour, disent les chercheurs

Et certaines entreprises associent même leurs produits à des campagnes de santé, comme la vente de boissons alcoolisées sur le thème du ruban rose en octobre pour promouvoir les efforts de collecte de fonds pour la recherche sur le cancer du sein, malgré des preuves convaincantes liant l’alcool à un risque plus élevé de cancer du sein.

Appel au Congrès pour de nouveaux labels

Ce n’est pas le premier appel à un changement des étiquettes d’avertissement d’alcool.

L’année dernière, plusieurs des groupes médicaux ont adressé une pétition au Congrès pour une nouvelle étiquette d’avertissement spécifique au cancer pour toutes les boissons alcoolisées.

La pétition a été signée par l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), l’American Institute for Cancer Research et Breast Cancer Prevention Partners, ainsi que l’American Public Health Association, la Consumer Federation of America, le Center for Science in the Public Interest , Alcohol Justice et l’US Alcohol Policy Alliance.

Ils réclament une étiquette qui dirait : “ATTENTION : Selon le Surgeon General, la consommation de boissons alcoolisées peut provoquer des cancers, notamment des cancers du sein et du côlon”.

Mais cette pétition est toujours en suspens, a déclaré Melissa Maitin-Shepard, experte en politique à l’American Institute for Cancer Research.

En outre, l’institut “s’efforce de plaider en faveur de l’ajout d’une étiquette de mise en garde contre le cancer aux boissons alcoolisées par le biais de plusieurs canaux”, a-t-elle déclaré. “Compte tenu des preuves solides établissant un lien entre la consommation d’alcool et au moins six types de cancer – et la faible sensibilisation au lien entre l’alcool et le cancer – il est extrêmement nécessaire d’éduquer le public sur l’alcool et les risques de cancer.”