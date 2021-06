Les Éthiopiens votent lors d’élections longtemps retardées

L’Éthiopie a voté lundi lors d’une élection qui devrait cimenter le mandat de l’un des plus jeunes dirigeants africains.

Autrefois considéré comme un rassembleur et un pacificateur, Abiy Ahmed, 44 ans, a plutôt présidé à une nouvelle ère de division. Une guerre civile dans la région nord du Tigré et l’intensification de la violence ethnique à travers le pays ont été alimentées par une rhétorique sans compromis et un flot de discours de haine et de désinformation.

Environ un cinquième des bureaux de vote sont fermés en raison de violences et de bulletins mal imprimés, et les principaux dirigeants de l’opposition sont soit en prison, soit ont boycotté le vote. En plus de tout cela, c’est le milieu de la saison des pluies torrentielles en Éthiopie.