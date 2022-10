Les Ethiopiens protestent contre les étrangers au milieu du conflit du Tigré

ADDIS-ABEBA, Éthiopie (AP) – Des milliers de personnes dans des villes à travers l’Éthiopie ont organisé samedi des manifestations contre ce qu’elles qualifient d’ingérence d’étrangers dans les affaires intérieures du pays.

Les rassemblements comprenaient un dans la capitale fédérale, Addis-Abeba, où de nombreux événements de ce type ont eu lieu au cours des près de deux ans depuis que la guerre a éclaté dans la région septentrionale du Tigré.

Certains manifestants ont déployé des banderoles accusant les États-Unis de manquer de respect à la souveraineté de l’Éthiopie, tandis que d’autres ont pointé du doigt les dirigeants fugitifs du Tigré.

Le rassemblement d’Addis-Abeba a été organisé par les autorités de la ville.

“Nous tenons à assurer au monde que nous sommes toujours à ses côtés et soutenons l’appel du gouvernement à notre souveraineté”, a déclaré Jantirar Abay, maire adjoint d’Addis-Abeba, faisant référence au Premier ministre Abiy Ahmed. “Nous nous opposons à toute menace et ingérence dans l’unité de l’Éthiopie et nous demandons aux pays qui interfèrent de cesser.”

Les manifestations ont été organisées avant le début prévu des pourparlers de paix la semaine prochaine en Afrique du Sud entre les parties belligérantes. Les États-Unis ont déclaré vendredi qu’ils soutenaient les efforts de médiation de l’Union africaine pour faire cesser les combats au Tigré.

Les diplomates ont exprimé leur inquiétude face aux informations faisant état de victimes civiles dans la région alors que l’armée fédérale éthiopienne a pris cette semaine le contrôle de la grande ville de Shire et que le gouvernement fédéral a exprimé son objectif de contrôler les aéroports et les institutions du Tigré. Les troupes érythréennes combattent aux côtés des forces fédérales éthiopiennes dans le Tigré.

Les responsables américains ont appelé les forces érythréennes à se retirer du Tigré et ont exhorté les parties à accepter un cessez-le-feu immédiat. L’administratrice de l’Agence américaine pour le développement international, Samantha Power, a qualifié le coût humain du conflit de « stupéfiant ».

L’Associated Press a rapporté vendredi que des dizaines de femmes et de filles ont été violées et des centaines de civils tués lors des combats, qui ont repris en août après une accalmie. Environ 40 filles et femmes âgées de 13 à 80 ans ont été violées dans la ville de Sheraro, dans le nord-ouest du Tigré, selon un document interne préparé par le Centre régional de coordination des urgences du Tigré, qui comprend des bureaux gouvernementaux régionaux, des agences des Nations Unies et des organisations non gouvernementales.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a discuté du conflit en Éthiopie lors d’une réunion à huis clos vendredi mais n’a pas publié de déclaration en raison des divisions entre ses 15 membres.

Des diplomates ont déclaré que la Norvège et les trois membres africains du conseil – le Kenya, le Gabon et le Ghana – avaient proposé une déclaration qui aurait exprimé une “grave préoccupation” face aux informations faisant état d’une recrudescence des combats au Tigré, appelé à une cessation immédiate des hostilités et exhorté les parties à s’engager à nouveau à dialogue. Mais la Russie et la Chine ont bloqué son approbation, ont déclaré les diplomates, s’exprimant sous couvert d’anonymat car les discussions étaient privées.

“Au cours de la seule semaine dernière, nous avons assisté à une grave augmentation des combats et de la violence”, a déclaré vendredi Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice des États-Unis à l’ONU. “L’ampleur des combats et des morts rivalise avec ce que nous voyons en Ukraine, et des civils innocents sont pris entre deux feux.”

Le conflit, qui a débuté en novembre 2020, s’est propagé du Tigré aux régions voisines d’Afar et d’Amhara alors que les dirigeants du Tigré tentent de briser le blocus de leur région.

The Associated Press