Les Éthiopiens obtiennent un statut temporaire aux États-Unis au milieu de la guerre à la maison

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a déclaré vendredi que les Éthiopiens déjà aux États-Unis pourraient rester pendant au moins 18 mois au milieu d’une guerre dans le nord de l’Éthiopie qui oppose les troupes fédérales et leurs alliés aux chefs rebelles du Tigré.

Le Département de la sécurité intérieure estime que 26 700 Éthiopiens qui se trouvaient aux États-Unis jeudi seront éligibles au statut de protection temporaire.

« Les ressortissants éthiopiens résidant actuellement aux États-Unis qui ne peuvent pas rentrer en toute sécurité en raison de la violence liée au conflit et d’une crise humanitaire impliquant de graves pénuries alimentaires, des inondations, la sécheresse et des déplacements, pourront rester et travailler aux États-Unis jusqu’à ce que les conditions dans leur maison pays s’améliorent », a déclaré le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

Les combats ont repris entre les forces du Tigré et les troupes fédérales en août, mettant fin à un cessez-le-feu depuis mars qui avait permis à une aide indispensable d’entrer dans la région. Les troupes érythréennes combattent aux côtés de l’armée fédérale éthiopienne.

Environ 250 000 Éthiopiens vivent aux États-Unis, avec de loin la plus grande concentration dans la région de Washington, DC.

Le Congrès a créé le programme de statut de protection temporaire en 1990 pour fournir un refuge sûr aux personnes incapables de retourner dans leur pays en raison de catastrophes naturelles ou de troubles civils. Environ 350 000 personnes de plus d’une douzaine de pays bénéficient de ce statut, qui peut être prolongé par tranches allant jusqu’à 18 mois. Les Salvadoriens sont les plus grands bénéficiaires.

La semaine dernière, l’administration Biden a élargi et prolongé le statut temporaire de plusieurs milliers de personnes du Myanmar après un coup d’État militaire l’année dernière dans le pays asiatique.

L’administration Trump a tenté de mettre fin au statut temporaire de nombreux pays, mais a dû faire face à des défis juridiques.

The Associated Press