Les Éthiopiens Hayle Lemi et Anchalem Haymanot établissent des records de parcours pour décrocher des titres

Le duo éthiopien Hayle Lemi et Anchalem Haymanot a remporté les titres élite hommes et femmes avec de nouveaux records de parcours pour remporter le prix des gagnants de 45 000 USD et un bonus record de 15 000 USD chacun lors de la 18e édition du marathon Tata Mumbai dimanche.

Lemi a remporté la course masculine Marathon Elite en 2 heures sept minutes et 32 ​​secondes pour terminer devant Rono Philemon du Kenya (2:08.44). Haymanot a remporté le titre dans la course élite féminine en un temps de 2 heures 24 minutes et 15 secondes, devant sa compatriote Tusa Rahma (2: 24,22) alors que l’Éthiopie a balayé les huit premières places.

T Gopi a remporté la section indienne Marathon Elite Male en 2: 16,41 avec Man Singh (2: 16,58) tandis que Chavi Yadav a remporté la course Marathon Elite Women Indian en 2: 50,35 avec Arati Pati 3: 00,44.

Dans la course Elite Hommes, Lemi a profité du rythme lent de la première moitié de la course masculine. Le vainqueur du marathon de Boston 2016 a couru aux côtés du champion en titre, son compatriote Derara Hurisa, du Kenyan Philemon Rono et d’une demi-douzaine d’autres coureurs alors qu’ils traversaient l’emblématique Rajiv Gandhi Sea Link vers la mi-parcours.

Lemi, Rono et un autre éthiopien Hailu Zewdu se sont détachés du reste du groupe au 26e kilomètre. Les trois athlètes ont gravi ensemble la Peddar Road lors de leur voyage de retour. Lemi a accéléré son rythme en descendant pour entrer dans le coin de la plage de Chowpatty et a commencé à courir sur Marine Drive bien avant les deux autres. Son 2:07:32 est une avance de début de saison au monde cette année. Rono a réussi un temps de 2:08:44 pour la deuxième place.

Les femmes ont commencé leur course à un rythme rapide et il y a eu une lutte acharnée entre cinq coureuses éthiopiennes à mi-parcours. Worknesh Alemu, la championne 2019, a puisé dans son expérience passée sur le parcours pour prendre la tête à ce moment-là.

Cependant, Haymanot, un débutant au marathon, s’est détaché d’Alemu. Rahma Tusa, double vainqueur du marathon de Rome, et Letebrhan Haylay, finaliste du marathon de Sydney en 2022, ont couru côte à côte avec elle.

“Courir avec ces deux coureurs expérimentés avec des chronos rapides à leur actif était vraiment un défi, mais j’ai acquis beaucoup d’expérience grâce à eux”, a révélé Haymanot lors d’une conférence de presse d’après-course.

Pour la première fois, les podiums de la section féminine ont terminé en dessous de 2:25, puisque Tusa (2:24:22) a également terminé sous le précédent record du parcours de 2:24:33 détenu par Valentine Kipketer (Kenya) depuis 2013.

Gopi fait son retour

Gopi T. a fait un retour gagnant à la compétition tandis que Chavi Yadav a remporté une victoire spectaculaire lors de ses débuts au marathon dans la course indienne.

L’olympien Gopi, le premier homme indien à remporter le championnat d’Asie de marathon en 2017, a réussi un temps de 2 h 16 min 41 s pour terminer en tête des élites nationales et 10e au classement général de la 18e édition de la World Athletics Gold Label Road Race, dotée d’un prix de 405 000 USD.

Tous les regards étaient tournés vers Gopi qui revenait à la compétition après trois ans après une opération au genou et le coureur de l’armée n’a pas déçu puisqu’il a chronométré 2:16:41, et a été suivi par Man Singh, qui avait 17 secondes de retard, et Kalidas Hirave.

Gopi n’a pas atteint la limite des prochains Jeux asiatiques de 2h15, mais a déclaré que la victoire dans le plus grand marathon de l’Inde lui avait donné un formidable coup de pouce.

“Ça fait du bien d’être de retour après trois ans. J’ai maintenu un bon rythme pendant les quelque 30 premiers kilomètres, mais j’ai ralenti vers la fin”, a déclaré le coureur de l’armée lors d’une conférence de presse. “Je n’abandonne jamais”, a ajouté Gopi, qui avait déjà gagné en 2018.

Le vainqueur 2020 Srinu Bugatha a terminé cinquième en 2:23:05.

Chavi de Bhopal a déclaré qu’elle courait la distance classique pour la première fois. “Je n’ai pas couru plus de 25 km même à l’entraînement”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse. Arati Patil a terminé deuxième, à plus de 10 minutes de retard, et Renu Singh troisième.

Les podiums Elite Indian étaient plus riches de 500 000, 400 000 et 300 000 INR respectivement.

Pendant ce temps, Parul Chaudhary a amélioré sa note du parcours du demi-marathon féminin et Murli Gavit a remporté la couronne masculine. Les podiums ont remporté respectivement 100 000, 75 000 et 60 000 INR.

