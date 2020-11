Les Éthiopiens fuient la capitale du Tigré par peur d’un assaut imminent

NAIROBI, Kenya (AP) – Les gens ont continué de fuir la capitale de la région assiégée de Tigray en Éthiopie par crainte d’un assaut imminent après que le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l’armée avait reçu l’ordre de se déplacer pour la «phase finale» d’une offensive visant à dirigeants régionaux provocants.

Les combats seraient restés bien en dehors de Mekele, une ville densément peuplée d’un demi-million d’habitants qui avait été avertie par le gouvernement éthiopien de «pas de pitié» s’ils ne se séparaient pas des dirigeants tigré à temps. Abiy a dit jeudi aux habitants de rester à l’intérieur et de désarmer car l’armée, avec des chars, a reçu l’ordre d’entrer. Son gouvernement a promis de protéger les civils.

La nourriture et les autres fournitures s’épuisent dans la région du Tigray de 6 millions d’habitants. Les Nations Unies continuent d’exhorter les humanitaires à accéder immédiatement, de manière neutre et impartiale. Le gouvernement éthiopien a déclaré qu’une «route d’accès humanitaire» serait ouverte sous la direction du ministère de la Paix du pays, sans détails.

De multiples crises se multiplient. Les réfugiés d’Érythrée ont été dans la ligne de tir alors que les combats balayent leurs camps de près de 100 000 personnes dans le nord de la région.

Et la BBC a rapporté avoir vu des forces éthiopiennes se tenir près de la frontière avec le Soudan et avoir entendu des réfugiés dire que les gens étaient empêchés de quitter l’Éthiopie. Le gouvernement éthiopien n’a fait aucun commentaire à ce sujet.

Plus de 40 000 réfugiés sont entrés dans une région reculée du Soudan où les communautés locales et les travailleurs humanitaires luttent pour fournir nourriture, abri et soins. Près de la moitié des réfugiés sont des enfants. La propagation du COVID-19 n’est qu’une préoccupation.

«Nous ne pouvons pas maintenir la distanciation sociale ici dans le camp», a déclaré Mohammed Rafik Nasri, de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés. «C’est vraiment un défi parmi les nombreux problèmes dont le besoin augmente parce que le nombre augmente. Aujourd’hui, nous recevons un convoi de 1 000 personnes qui arrivent dans le camp. Et le logement est l’un des plus grands défis que nous ayons actuellement. »

Effrayés, parfois sans parler de leurs proches laissés pour compte, les réfugiés continuent de partager des récits horribles sur les combats et plaident pour qu’ils cessent.

«Cela me rend si triste. Le pays n’a pas de paix. Vous voyez une tribu en tuer une autre. C’est tellement difficile », a déclaré l’un d’eux, Atsbaha Gtsadik.

Les communications et les liaisons de transport étant coupées, il reste difficile de vérifier les allégations concernant les combats qui ont éclaté le 4 novembre entre les forces éthiopiennes et les forces lourdement armées du Front de libération du peuple du Tigray, qui dominait autrefois le gouvernement éthiopien mais a été écarté sous le règne d’Abiy. Les deux gouvernements se considèrent désormais comme illégaux.

Des centaines, voire des milliers de personnes ont été tuées. Les combats menacent de déstabiliser l’Éthiopie, qui a été décrite comme la cheville ouvrière de la corne stratégique de l’Afrique, et pourraient même déstabiliser ses voisins.

Abiy, lauréat du prix Nobel de la paix de l’année dernière, a rejeté «l’ingérence» internationale. Son gouvernement a déclaré que trois envoyés de haut niveau de l’Union africaine pour le conflit pouvaient le rencontrer, mais pas les dirigeants du Tigré.

Fay Abuelgasim à Umm Rakouba, Soudan, a contribué.