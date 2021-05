Les ETF thématiques tombent après 2020 chaud. Ce que deux analystes de marché voient à venir

Certains fonds négociés en bourse thématiques connaissent une année 2021 difficile.

Les ETF d’informatique en nuage, d’énergie propre et de cybersécurité ont chuté depuis le début de l’année après une année 2020 forte, alimentée par une demande vorace des investisseurs pour des fonds thématiques.

Cette demande n’a pas disparu, Armando Senra, chef de BlackRock d’iShares Americas, a déclaré lundi à « ETF Edge » de CNBC.

« Vous pouvez avoir un léger recul des performances, mais nous continuons à voir les flux » dans des offres telles que l’iShares US Infrastructure ETF (IFRA) et l’iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV), a-t-il déclaré.

«Nous ne recherchons pas seulement des thèmes sur un an. Nous recherchons des thèmes sur 10 ans», a déclaré Senra, qualifiant l’investissement thématique «d’une histoire de croissance à long terme pour nous et pour l’industrie».

Alors que les métiers technologiques à forte croissance peuvent passer au second plan par rapport aux investissements basés sur la valeur à mesure que la réouverture économique commence, les thèmes ont de la persévérance, Salvatore Bruno, directeur des investissements d’IndexIQ, a déclaré dans la même interview « ETF Edge ».

« Vous ne pouvez pas séparer ces stratégies thématiques de ce qui se passe sur les marchés financiers, mais nous pensons que l’opportunité offerte par la thématique est grande », a déclaré Bruno.

Le FNB Healthy Hearts (HART) d’IndexIQ, qui investit dans des entreprises de soins de santé, de conditionnement physique et d’éducation à la santé et verse une partie de ses recettes au Fonds d’impact social de l’American Heart Association, devrait bénéficier de cet intérêt à long terme des investisseurs, a-t-il déclaré.

« Nous voulons que les investisseurs sachent que leurs dollars se portent bien pour leurs portefeuilles, mais aussi pour la société dans son ensemble », a déclaré Bruno. « Et nous pensons que ce concept s’applique à un certain nombre d’autres domaines, en particulier dans le domaine social, où il existe ces opportunités de créer ces types de stratégies uniques. »

Avertissement