Les ETF sur le cannabis augmentent après la recommandation du HHS sur la marijuana

Les ETF liés à la marijuana sont en plein essor en septembre alors que les investisseurs reviennent dans le secteur après des mois d’intérêt décroissant.

La hausse des fonds, la plus importante observée ces dernières années, découle de la recommandation du mois dernier du ministère américain de la Santé et des Services sociaux d’assouplir les restrictions sur la marijuana après une révision de sa classification en vertu de la loi sur les substances contrôlées.

Cela a marqué un revirement rapide pour une industrie quasi-légale freinée par le rythme anémique de la réforme fédérale. Ce pic couronne plusieurs trimestres de croissance lente, voire de pertes, pour certains fonds.

ETFMG Récolte Alternative (MJ) et AdvisorShares Cannabis américain pur (MSOS) , en particulier, surperforme largement le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 jusqu’à présent ce trimestre, mardi après-midi. MJ et MSOS ont grimpé respectivement d’environ 47 % et 56 %. Le Dow Jones et le S&P sont tous deux en légère hausse, d’environ 0,5 %.

« Il s’agit effectivement d’une continuation de l’élément le plus important dans la façon dont ces actions se négocient, qui sont des catalyseurs fédéraux », a déclaré Matt Bottomley, analyste chez Canaccord Genuity. « La vélocité est bien plus élevée dans ces gros titres fédéraux. »

L’annonce du mois dernier a également fait grimper les actions de plusieurs sociétés de cannabis, notamment Canopy Growth, Tilray Brands et Cronos Group.

Les actions du secteur de la marijuana ont souffert ces dernières années, alors que de nombreux investisseurs se sont retirés du secteur, ce qui a entraîné une crise des capitaux. Même si 39 États ont légalisé la marijuana à des fins récréatives ou médicales, le secteur connaît des difficultés car la classification de l’Annexe I et l’interdiction fédérale limitent l’accès au financement et à un marché plus large.

AdvisorShares, le plus grand gestionnaire de fonds de cannabis, a vu son ETF Poseidon Dynamic Cannabis fermer le mois dernier. Le dernier jour de cotation du fonds était le 25 août. Le 1er septembre, il a liquidé ses actifs et payé ses actionnaires.

Au moment de l’annonce de la fermeture, le co-fondateur du fonds, Morgan Paxhia, a déclaré à CNBC qu’il n’était pas « à l’abri de l’environnement macroéconomique plus large et, plus particulièrement, du changement radical de sentiment des investisseurs qui a eu un impact sur l’industrie du cannabis ».