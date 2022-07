Les ETF débarquent en Chine en force

ChinaAMC, basée à Pékin, qui a déclaré avoir lancé le premier ETF sur le continent en 2004, a profité de la montée en puissance de l’industrie et exploite 10 des fonds éligibles à la négociation dans le cadre du nouveau programme de négociation transfrontalière. Ceux-ci incluent les indices de suivi des ETF et des thèmes tels que le développement des semi-conducteurs.

C’est selon les données officielles et un rapport de Hong Kong Exchanges and Clearing, qui a également déclaré que le marché des ETF du continent est devenu une activité de 1,4 billion de yuans (209 milliards de dollars), qui a plus que triplé en seulement cinq ans.

En Chine continentale, les ETF se sont multipliés plus rapidement que le marché boursier. En cinq ans, le nombre d’ETF a plus que quadruplé pour atteindre 645, tandis que le nombre d’actions n’a augmenté que de 53 % pour atteindre 4 615.

“L’ajout d’ETF Northbound à son portefeuille d’actions A pourrait potentiellement élargir la frontière efficiente et améliorer le rapport risque/récompense”, ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans un rapport cette semaine. “Bien que l’univers éligible initial de Southbound semble étroit, les composants sous-jacents offrent toujours aux investisseurs du continent une large exposition aux actions Internet et financières cotées à HK.”

Ces mesures visant à connecter les marchés de Hong Kong et du continent font suite à des programmes similaires pour les actions et les obligations qui ont débuté en 2014. La Chine continentale abrite le deuxième marché boursier mondial en valeur.

Le jour même du lancement d’ETF Connect, les régulateurs chinois ont annoncé un nouveau programme – qui devrait entrer en vigueur dans environ six mois – qui autoriser les investissements dans des produits financiers dérivés sur le continent via Hong Kong.

“Les clients de Hywin [more than 130,000 across Asia], de plus en plus, ils trouvent le monde très fluide, très volatil. Ils veulent saisir les opportunités, mais ils sont moins sûrs de nos jours de choisir les actions et de choisir le moment », a déclaré Nick Xiao, vice-président et PDG de Hywin Holdings pour les activités à l’étranger de la société, Hywin International.

Après ce premier indice co-marqué, Xiao a déclaré qu’il s’attend à plus de collaboration avec FactSet pour créer des indices et des ETF. Il a noté qu’il existe déjà huit ETF cotés à Hong Kong qui suivent les indices FactSet.

Parmi les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de fonds de la Grande Chine, près de 40 % ont déclaré avoir investi plus de la moitié de leurs actifs sous gestion dans des ETF, bien plus que la part de 19 % aux États-Unis, a constaté Brown Brothers Harriman dans une enquête annuelle publiée en janvier.