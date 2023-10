Les ETF à terme sur Ether s’effondrent alors que le fonds spot Bitcoin est suspendu dans les limbes

L’appétit des investisseurs pour les fonds négociés en bourse à terme sur l’éther est resté modéré, malgré une augmentation des nouvelles cotations.

Six nouveaux fonds à terme sur éther de Bitwise Asset Management, ProShares et VanEck ont ​​été lancés le 2 octobre. À la clôture de jeudi, les six fonds ont enregistré des pertes de 5 % ou plus depuis leurs débuts.

Les perspectives plus larges de la cryptographie sont en partie à blâmer, a déclaré Ric Edelman, fondateur du Digital Assets Council of Financial Professionals, à Bob Pisani sur « ETF Edge » de CNBC lundi dernier.

« Quand [the ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) ] a généré un milliard de dollars lors de son lancement de contrats à terme sur Bitcoin, c’était parce qu’il était tout nouveau », a déclaré Edelman. « Franchement, Bitcoin se portait à merveille à l’époque en 2021 et beaucoup de gens ne comprenaient vraiment pas exactement ce qu’était ce fonds. , étant des contrats à terme Bitcoin. Quelques années plus tard, les gens ont beaucoup appris. »

Les six fonds à terme sur éther qui ont fait leurs débuts le 2 octobre n’ont attiré collectivement que 1,92 million de dollars lors de leur premier jour de négociation, selon LSEG. Lorsque l’ETF BITO – un produit à terme basé sur Bitcoin – a été lancé fin 2021, il a enregistré environ 1 milliard de dollars d’entrées au cours de ses deux premiers jours de bourse seulement.

Les crypto-monnaies sous-jacentes aux produits à terme sont encore bien loin de leurs sommets historiques atteints en novembre 2021. Bitcoin oscille autour de 27 000 $ – soit plus de 40 000 $ en dessous de son sommet – tandis que éther est en baisse de plus de 60 % par rapport à son sommet, actuellement évalué à près de 1 500 $.

Edelman a ajouté que la nature des ETF à terme pourrait tenir certains investisseurs à l’écart.

« Les gens reconnaissent : « Habituellement, je n’achète pas de contrats à terme, donc si je n’achète pas de contrats à terme sur le marché boursier, pourquoi achèterais-je des contrats à terme sur le marché de la cryptographie ? »

Actuellement, les régulateurs évaluent l’approbation des ETF au comptant de crypto-monnaie qui se négocient sur la base du prix actuel du marché de l’actif sous-jacent, plutôt que sur des contrats à terme.

La Securities and Exchange Commission a précédemment bloqué la mise sur le marché des ETF Bitcoin au comptant, mais une cour d’appel fédérale a annulé en août une décision qui empêcherait Grayscale de convertir ses Fiducie Bitcoin en niveaux de gris (GBTC) dans un ETF. La SEC a jusqu’à vendredi pour faire appel de la décision.

Selon Edelman, la sécurité des consommateurs est en jeu.

« L’absence d’ETF Bitcoin au comptant n’empêche pas les gens d’acheter des crypto-monnaies. Cela les oblige simplement à payer pour des produits exotiques qui coûtent plus cher, présentent moins de liquidités et présentent un risque plus élevé », a-t-il déclaré.

